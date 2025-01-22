教宗致函遣使会大家庭：你们会祖的服务愿景为教会带来更新

在遣使会庆祝创会400周年之际，教宗致函该会总会长，敦促他们效法修会创始人为穷人服务的榜样。

（梵蒂冈新闻网）为庆祝遣使会创立400周年，教宗方济各致函该修会总会长马云力（Tomaž Mavrič）神父。他在信中阐述“服事在穷人身上的基督”如何给今天的教会带来更新。

这种服务的形式包括“传教使徒工作，以及为那些在世界很多边缘地区有需要的人和被遗弃的人提供帮助”。

遣使会于1625年4月17日创立。教宗在信函中回顾了该修会的起源，强调了圣味增爵（Vincent de Paul）如何将精神遗产、使徒热忱和牧灵关怀传承下去。

“圣味增爵怀抱著在穷人身上服事基督的愿景。我希望，400周年庆祝活动将凸显出这愿景对我们当代教会更新的重要性。”

教宗也希望该修会会祖的榜样能“特别激励青年。在建设一个更美好的世界方面，青年热情、慷慨并投以关注，他们蒙召在同龄人中以及无论身在何处，成为大胆而勇敢的福音见证人”。

400年来，各种文化和背景的人都在遵循圣味增爵的生活方式，他们中有圣方济各·克莱（San Francesco Regis Clet）、圣儒斯定（Justin de Jacobis）、圣女加大利纳·拉布莱（Santa Caterina Labouré）。

今日，遣使会大家庭有100多个分支，由司铎、修士、修女和平信徒组成。无论他们属于哪个团体，其使命都是一样的：参与和推展慈善工作，协助司铎及平信徒的培育。此外，教宗也提到“仁爱修女会”。他指出，这是一个“形式革新的女性团体”，因为圣味增爵鼓励女性走出去照顾穷苦人和病患。

教宗在信函最后，向遣使会大家庭所有成员颁赐宗座遐福，并保证为他们祈祷。他希望他们能受到他们会祖的启发，继续在圣味增爵的启发下善度生活，推进会祖托付的使命。

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