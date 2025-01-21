教宗致信《天国》杂志：梵二及后梵二时期的权威之声

在宗教与文化研究双周刊《天国》庆祝创刊70周年之际，教宗致函表示：“它陪伴了教会生活，并滋养了改革实例。”意大利主教团主席祖皮枢机也致信表示：“它曾经并继续为意大利教会生活作出重要贡献。”

（梵蒂冈新闻网）“意大利梵二及后梵二时期的权威之声。”教宗方济各如此评价宗教与文化研究双周刊《天国》（Il Regno）。在创刊70周年之际，教宗于今年1月1日特别致信表示祝贺。信中，教宗肯定了《天国》在意大利教会与文化讨论中的关键角色，“它陪伴了教会的生活，并按照梵二的革新精神滋养了改革的实例”，并“在信息、文献及解读当代社会方面发挥了宝贵的作用”。

祖皮枢机：对对话与改革的贡献

同一天，意大利主教团主席、博洛尼亚总主教祖皮枢机（Matteo Zuppi）也向《天国》编辑部及其总编致信表达祝贺。祖皮枢机表示，该期刊曾经并继续为意大利教会生活作出重要贡献：“它始终密切关注革新的核心挑战，涵盖从要理讲授到神学教育的普及，从教会体制的改革到职务的更新等各个领域。”

在祖皮枢机看来，《天国》还特别为促进大公对话及宗教交谈作出卓越贡献。他补充说：“在对社会和政治结构的分析和理解方面，该期刊秉持后意识形态化的视角，以批判精神记录并诠释了国内外的深刻变迁。”

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