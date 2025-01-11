禧年周六接见：承认自己的渺小，重新出发

教宗方济各首次主持在周六举行的禧年接见活动，欢迎「希望的朝圣者」。教宗在要理讲授中省思了洗者若翰的形象，敦促众人「承认自己的渺小，以迎接天主的国度」。

（梵蒂冈新闻网）「重新出发！」在教宗方济各的鼓励下，元月11日齐聚在梵蒂冈保禄六世大厅的男女老少多次重复高喊这个词。当天，教宗方济各首次主持在周六进行的禧年接见活动，展开以希望为主题的要理讲授。

禧年接见活动大约每隔15天举行一次，按照周三公开接见的流程进行。禧年接见活动是在精神上拥抱那些前来罗马寻求「新开始」的朝圣者。

「禧年其实是新的开始，所有人都有机会从天主那里重新出发。藉著禧年，人们展开新生活、新阶段。」

洗者若翰、希望的先知

教宗首先谈论望德，从字源学的角度加以分析：美德一词在拉丁文里的意思是「力量」，它「来自于天主」。因此，美德不是一种与生俱来的特质或习惯，而是通过祈求得来的价值，它敦促我们如同朝圣者那样踏上旅途。

即将来临的主受洗节邀请众人对洗者若翰进行反思。教宗指出，他是「伟大的希望先知」。根据《路加福音》的记载，耶稣对他的定义「极其美妙」：「妇女所生的，没有一个比若翰更大的。」（七28）如此名声合理解释了人们为什么蜂拥而至、去寻找若翰。

若翰「为人可信」，所有前去找他的人们热切渴望「新的开始」。这份渴求也传到我们今天。于是，在「提议渡过约但河的若翰」，与跨越圣门的朝圣者之间，在精神上形成了见证的传承。

望德「质的跃进」

耶稣不仅说：「妇女所生的，没有一个比若翰更大的。」，祂还说：「但在天主的国内最小的，也比他大。」（同上）教宗解释道：「望德就在于这个质的跃进。」

「这不取决于我们，却取决于天主的国。惊喜即在于此：接纳天主的国，这引领我们进入一种新的宏伟行列。我们的世界属于这个行列，我们大家都需要它！」

我心里真的渴望重新出发？

经上记载，洗者若翰即使在人生中最困难的时刻，例如在监狱里，也树立了信仰的榜样。若翰心中有很多疑惑，如同今天的许多朝圣者那样：「为什么现在还有这么多的『黑落德』抗拒天主的国呢？」这答案能在「那出人意料的福音诫命」中找到，能在耶稣提出并走过的「新道路」上找到，其核心乃是真福八端。

「因此，让我们扪心自问：我心里是否真的渴望重新出发？你们每个人都要思考这个问题：我心里渴望重新出发吗？我是否渴望效法真正伟大的耶稣？那最不起眼的，在天国却是重要的。」

承认自己的渺小

注视著若翰，教宗邀请众人再迈出一步。有鉴于天主的「不同」、祂「不一样」的伟大，我们「饱受摧残和受伤」的共同家园也得到新的希望。

教宗最后总结道：「我们要从天主的独特之处重新出发。这独特之处在耶稣身上绽放光芒，现在也催促我们去服务、怀著手足之情去爱并承认自己的渺小。要正视最弱小者，聆听他们，并为他们发声。这就是新开始，这就是我们的禧年！」

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