教宗天主之母节弥撒：珍惜生命，将新的一年托付于圣母

教宗方济各在2025年元旦、天主之母节在圣伯多禄大殿主持弥撒。他在讲道中指出，圣母玛利亚“再次让我们沉浸在天主降生成人的奥迹中”，并引领我们走向耶稣。

(梵蒂冈新闻网)2025年新年伊始，教宗方济各于当天上午10点在圣伯多禄大殿主持天主之母节弥撒。他在弥撒讲道中指出，圣母玛利亚把她的圣子指示给我们，并引领我们走向耶稣。普世教会也在这一天庆祝世界和平日。

天主圣子降生成人的奥迹

教宗首先讲到，今天的节日“让我们再次沉浸在天主圣子降生成人的奥迹中”，圣保禄告诉我们“天主派遣了祂的儿子来，由女人所生”（参阅迦四4）。这些话语“今天在我们心中回响”，“提醒我们，耶稣、我们的救主降生成人，并在肉身的脆弱中显现出来”。

耶稣由女人所生，提醒我们“天主经由人成为真正的人”，而不能把天主看作是抽象的宗教概念或转瞬即逝的情愫”，而是“有一个面孔和一个名字，并召唤我们”与祂建立关系。”教宗强调，耶稣“是我们中的一位，因此能够拯救我们。”

耶稣显示给我们天主的面容

接著，教宗解释，圣保禄的话“向我们讲述了基督的人性”，基督“在人性的脆弱中显现出来”。耶稣婴孩生于圣母玛利亚，这启示了天主如何选择行事：“透过渺小和隐密”。教宗说，耶稣“以祂的人性之美好启示了天主的爱，居住在我们中间，与我们分享日常生活……，耶稣向我们显示了天主的面容”。

珍惜生命

随后，教宗表示，今天的世界和平日，“邀请我们所有人接受那出自圣母玛利亚慈母心声的召唤：珍惜生命，关爱生命，恢复‘由女人所生’的每个生命的尊严，因为这是建设和平文化的基础”。这就是教宗始终呼吁“坚定承诺尊重人类生命从受孕之初到自然死亡的尊严”的原因。

最后，教宗总结道：“让我们把这个新的禧年托付于圣母玛利亚。把我们的问题、我们的忧虑、我们的痛苦、我们的欢乐以及我们心中所有的担忧都托付于她。让我们把整个世界托付于她，好使希望重生，最终使和平在世界上所有民族间孕育成长。”

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