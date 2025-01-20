教宗方济各：梵蒂冈城国政府的领导人将是一位女性

教宗方济各接受意大利一档电视节目采访时宣布，彼得里尼修女将于今年三月获任命为梵蒂冈城国政府主席。关于特朗普新政府打算驱赶移民的传言，教宗表示，如果真的发生，这会是个不幸；不应该让最贫困者为社会的失衡付出代价。

（梵蒂冈新闻网）梵蒂冈城国政府现任秘书长彼得里尼（Raffaella Petrini）修女将从3月份起成为梵蒂冈城国政府主席。贝赫斯（Fernando Vérgez Alzaga）枢机从城国政府主席的职位退休后，这项任命将会正式公布。教宗方济各在接受意大利一档电视节目（Che tempo che fa）的采访时透露了这个消息。采访已于元月19日晚上播放。

教宗也为美国可能会大规模驱逐移民一事感到难过，为加沙的停火而欣喜，对以色列和巴勒斯坦的两国方案寄予希望。他讨论了对移民的接纳和当下的禧年。教宗方济各曾于2022年和2024年接受过同一档节目的采访。这次采访也是为了介绍他的自传《希望》。他称之为「细心」撰写的作品，书里的许多故事呈现出教宗方济各是一个怎样的人。此书目前已在大约一百个国家上架。

彼得里尼修女要接任梵蒂冈城国政府主席

教宗向观众们保证，他的手臂在16日周四挫伤后，现在已经好了很多。

接著，教宗宣布，从3月份起，彼得里尼修女将是梵蒂冈城国政府主席。这是继布兰比拉（Simona Brambilla）修女担任圣座修会部部长后，再一次任命女性担任重要职务。

美国打算大规模驱赶移民

有传言说，特朗普（Donald Trump）就任总统后，可能打算大规模驱逐移民。教宗被问到这个问题时指出，万一真的发生，这会是个「不幸」，因为「这是要一无所有的贫民为失衡付出代价」。

谈到移民的主题，教宗重申应对相关紧急情况的四个行动：「移民必须得到接纳、陪伴、促进和包容。」教宗也表达了对低出生率的担忧，说：「如果你们没有孩子，就该让移民进入。」

以巴的两国解决方案

此外，教宗也谈论了中东战争，先是提到加沙从19日周日开始停火，以及哈玛斯释放手中的三名女性人质。诚如他当天中午在三钟经祈祷活动中所说，他向那些参与停火谈判的人表示感谢。

随后，他谈起以色列和巴勒斯坦的两国方案，说：「我相信，这次唯一的解决办法。有些人愿意，其他人则不然。」无论如何，「和平大过于战争」。

教宗强调，追求和平需要勇气。「有时候你会失去一些，但你得到的更多。」相反地，战争却始终是个「挫败」。他重申了谈判的重要性，并谴责军火制造的「暴利」。

不要忘记服刑人

然后，教宗说到禧年的主题，即希望。他引用了在罗马雷比比亚监狱开圣门时的讲道，称希望是「岸边的锚」。

在监狱开圣门是前所未有的举动。教宗对此解释道，这是「因为我心中总是牵挂著服刑人」。他呼吁道：「不要忘记服刑人；很多在外面的人比他们更罪大。」

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html