教宗公开接见：我们要效法大圣若瑟，多聆听少说话
（梵蒂冈新闻网）大圣若瑟怀抱天主的梦想。他是大无畏的「义人」，参与救恩史，喜欢行动胜于说话。教宗方济各元月29日在梵蒂冈保禄六世大厅主持周三公开接见活动，在要理讲授中如此描述耶稣的鞠养之父大圣若瑟，并邀请众人效法他的芳表，「多聆听少说话」。
放下直觉和恐惧
教宗继续禧年期间以「耶稣是我们的希望」为主题的系列要理讲授，从《玛窦福音》谈起（参阅：一18-21）。教宗指出，大圣若瑟「承担起耶稣合法父亲的职责，使之接在叶瑟的树干上，与对达味的许诺相连结」（参阅：撒下七12；编上十七11）。事实上，基督是「正义的苗芽」，是「以色列希望的圆满实现」。
在救恩史的背景下，与圣母玛利亚订婚的大圣若瑟走上舞台。依照犹太教的法律，婚礼将于隔年举行。在那段期间，大圣若瑟「发现」玛利亚怀孕，对她的爱陷入严峻的「考验」。当时的法律规定了两种解除婚约的方法：要么是在法院采取公开的法律行动，要么是私下给一封休书。大圣若瑟是个义人，因为他遵守法律，在深思熟虑后采取行动。他摒弃直觉和恐惧，接受「天主智慧」的带领，「悄不作声地」与玛利亚分手。
「这是大圣若瑟的智慧。这让他不会犯错，而且敞开心扉，顺从上主的声音。」
梦想「天主的奇迹」
天主的奥迹通过梦的渠道揭示出来。圣经中的另一位人物、古圣若瑟，也是在梦中领会天主的圣意。那么，耶稣的鞠养之父大圣若瑟在睡梦中看见什么呢？教宗这样回答：「他梦见天主在玛利亚的生命中行的奇迹，以及奇迹也在他自己的生命里成就：他承担起做父亲的职责，守护、保护并传承物质和灵性的遗产。」
不需要证明的信赖
「不要怕娶你的妻子玛利亚，因为那在她内受生的，是出于圣神。她要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因为他要把自己的民族，由他们的罪恶中拯救出来。」（玛一20-21）
面对这个启示，大圣若瑟没有要求「进一步的证明」，就全心信赖天主，接受天主对他和他的聘妻的梦想。如此一来，大圣若瑟领受恩宠，「懂得怀著信望爱三德活出天主的许诺」。教宗强调了大圣若瑟的沉默不语，指出他喜欢「具体的行动」胜过于「无用的话语」。
教宗方济各引用本笃十六世的思想，称大圣若瑟的「心灵为天主保持警醒」，因此发自内心「服从」天主的计划。
教宗最后总结道：「姐妹们、弟兄们，我们也要向上主祈求多聆听少说话的恩宠、梦见天主的梦想的恩宠，以及负责任地接纳基督的恩宠。自从我们领洗的那一刻起，基督就在我们的生命中生活并成长。」
链接网址： www.vaticannews.cn
订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html