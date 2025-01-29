教宗公开接见：我们要效法大圣若瑟，多聆听少说话

教宗方济各在周三公开接见活动中继续以希望为主题的系列要理讲授，著重谈论了耶稣的鞠养之父大圣若瑟。他顺从「上主的声音」；面对圣母玛利亚，他没有顺著直觉或恐惧行事。

（梵蒂冈新闻网）大圣若瑟怀抱天主的梦想。他是大无畏的「义人」，参与救恩史，喜欢行动胜于说话。教宗方济各元月29日在梵蒂冈保禄六世大厅主持周三公开接见活动，在要理讲授中如此描述耶稣的鞠养之父大圣若瑟，并邀请众人效法他的芳表，「多聆听少说话」。

放下直觉和恐惧

教宗继续禧年期间以「耶稣是我们的希望」为主题的系列要理讲授，从《玛窦福音》谈起（参阅：一18-21）。教宗指出，大圣若瑟「承担起耶稣合法父亲的职责，使之接在叶瑟的树干上，与对达味的许诺相连结」（参阅：撒下七12；编上十七11）。事实上，基督是「正义的苗芽」，是「以色列希望的圆满实现」。

在救恩史的背景下，与圣母玛利亚订婚的大圣若瑟走上舞台。依照犹太教的法律，婚礼将于隔年举行。在那段期间，大圣若瑟「发现」玛利亚怀孕，对她的爱陷入严峻的「考验」。当时的法律规定了两种解除婚约的方法：要么是在法院采取公开的法律行动，要么是私下给一封休书。大圣若瑟是个义人，因为他遵守法律，在深思熟虑后采取行动。他摒弃直觉和恐惧，接受「天主智慧」的带领，「悄不作声地」与玛利亚分手。

「这是大圣若瑟的智慧。这让他不会犯错，而且敞开心扉，顺从上主的声音。」

梦想「天主的奇迹」

天主的奥迹通过梦的渠道揭示出来。圣经中的另一位人物、古圣若瑟，也是在梦中领会天主的圣意。那么，耶稣的鞠养之父大圣若瑟在睡梦中看见什么呢？教宗这样回答：「他梦见天主在玛利亚的生命中行的奇迹，以及奇迹也在他自己的生命里成就：他承担起做父亲的职责，守护、保护并传承物质和灵性的遗产。」

不需要证明的信赖

「不要怕娶你的妻子玛利亚，因为那在她内受生的，是出于圣神。她要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因为他要把自己的民族，由他们的罪恶中拯救出来。」（玛一20-21）

面对这个启示，大圣若瑟没有要求「进一步的证明」，就全心信赖天主，接受天主对他和他的聘妻的梦想。如此一来，大圣若瑟领受恩宠，「懂得怀著信望爱三德活出天主的许诺」。教宗强调了大圣若瑟的沉默不语，指出他喜欢「具体的行动」胜过于「无用的话语」。

教宗方济各引用本笃十六世的思想，称大圣若瑟的「心灵为天主保持警醒」，因此发自内心「服从」天主的计划。

教宗最后总结道：「姐妹们、弟兄们，我们也要向上主祈求多聆听少说话的恩宠、梦见天主的梦想的恩宠，以及负责任地接纳基督的恩宠。自从我们领洗的那一刻起，基督就在我们的生命中生活并成长。」

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