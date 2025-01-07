教宗主持主显节弥撒：星辰催促人人踏上旅途寻找基督

教宗方济各主持主显节弥撒，指出人人都能看见那颗指向耶稣的星，并邀请我们在一切事上寻找祂。

（梵蒂冈新闻网）「星辰向我们诉说天主的梦想，祂希望各地的男女都能维持其丰富的多样性，共同组成一个能和睦共处、繁荣和平的大家庭。」教宗方济各元月6日在圣伯多禄大殿主持主显节弥撒，强调了这点。

有一颗星引领东方贤士去寻找刚出生的耶稣。圣父教宗在讲道中阐述了这颗星的三大特色，即：明亮、人人可见、指明道路。

首先，这颗星是明亮的。教宗表明，耶稣时代的很多统治者自认为光彩夺目，时常把自己与太阳相提并论。不同于这些光芒的冰冷和人造，在圣诞节指向耶稣的星燃烧自己、照亮他人，呈现出无私大爱的形象。

「这光是天主的圣爱，祂成为人，把自己献给我们，牺牲自己的生命。」同样地，我们也蒙召引领他人走向基督，秉持关怀、怜悯和温柔的态度落实祂的这份爱。

「我们不需要特殊方式或巧妙方法就能做到这一点，只要让我们的心灵绽放信仰之光，让我们的目光慷慨接纳，让我们的言行亲切友善。」

启示万民的记号

接著，教宗指出，这颗星「人人都看得见」，吸引每个人接近耶稣，而不只吸引少数几个人。教宗引用《圣咏》说，「一切诚心呼号祂的人」都将在旅途中找到指引（参阅：咏一百四十五18）。

天主子降生成人，拥抱各种族、各语言的万民。祂将同一份的使命托付给所有人（参阅：依六十9）「天主要我们抵拒一切歧视、排斥或抛弃人的事，却要在我们的团体和邻里促进强大的接纳文化」，以相遇、包容和分享来取代恐惧与抗拒。

指向耶稣的星绝非遥不可及。相反地，它展现出天主从不忘记祂的子民（参阅：依四十九15）。祂喜欢看到我们搭建和平的桥梁去与人相遇。

旅途上的朝圣者

这颗星的第三个特色是「指明道路」。教宗将此特色与希望的禧年相连结，邀请我们踏上旅途。

星光「使我们的心灵摆脱不明亮的一切，好能完全与基督相遇，宣发我们对祂的信仰，领受祂丰沛的仁慈」。

教宗最后鼓励众人接受教会初期信徒的另一个称号，成为「基督道路」的追随者（参阅：宗九2）。我们每个人都应该不断努力慷慨地接纳他人，谦逊地并肩同行，好能遇见基督并向祂致敬。

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