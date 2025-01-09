教宗接见驻圣座外交使团，提出「希望的外交」

教宗方济各依循惯例在新年伊始接见各国驻圣座外交使团，在讲话中阐述了世界现况。教宗呼吁在真理、宽恕、自由和正义的基础上，推动「希望的外交」。

（梵蒂冈新闻网）「我要在此为两天前西藏地震的罹难者和所有因此受苦的人致哀并祈祷。」教宗方济各元月9日上午在梵蒂冈接见各国驻圣座外交使团，说了这句话。教宗依照惯例在新年伊始与外交使团举行年度聚会，今年他提出了基于真理、宽恕、自由和正义的「希望外交」。

教宗首先向在场众人致以问候，然后把讲稿交给圣座东方教会部副秘书长奇安帕内利（Filippo Ciampanelli）蒙席宣读。圣父教宗强调了禧年之于天主教会的重要性，称它召叫我们每一个人重新发现「什么是真正的本质」。

在此机会上，教宗向意大利当局表示感谢。为了迎接2025年来到永城罗马的数百万朝圣者，意大利当局尽心尽力做准备。

放眼世界，教宗指出，在新年的开始，我们发现许多冲突、恐怖行动、社会张力，以及阻隔人们的新障碍将我们的世界撕裂。教宗邀请所有人放下「对抗的逻辑」，拥抱「相遇的逻辑」，以免变成漫无目的游荡的绝望之人。我们应该要「在未来的敦促下向前迈进，做希望的朝圣者，个人或集体前行，致力于建设和平的未来」。

秉持真理的「希望的外交」

然后，教宗勾勒出关于「希望的外交」的愿景。希望的外交能藉著「更新的和平之风」一扫战争的浓云密雾。

教宗表示，所有民族都天生渴求真理、盼望喜讯，期盼世人得以从不幸中被拯救出来。

与此同时，「科技的快速发展所带来的文化巨变，几乎触及了我们世界的每一个角落」。科技发展「与商业利益的关联性愈加明显，催生出一种根植于消费主义的文化」。

为此，「希望的外交」必须是一种「真理的外交」，与现实、真理和知识相连结，从而为人类提供一种扎根于现实生活的共同语言。

语言在外交关系上格外重要。然而，教宗沉痛地指出，某些词汇的意义被篡改，或是人权相关协议的内容单方面遭到重新诠释。

「这是一种名副其实的意识形态殖民，试图依循精心设计的议程，拔除各民族的传统、历史和宗教联系」。教宗强调，鼓吹所谓的「堕胎权」是不可接受的。

怀著宽恕跨越仇恨

此外，教宗也提倡一种「宽恕的外交」，找出方法来修补因仇恨和暴力而破裂的关系，并且关怀受害者。

教宗呼吁国际社会结束在乌克兰和加沙的战争。这些冲突导致为数众多的无辜百姓深受其害。

「同时也必须指出，更精良、更具毁灭性的武器持续扩散，这给战争火上浇油。」教宗重申，「战争始终是个挫败」。

教宗方济各也提及目前在缅甸、苏丹、萨赫勒地区、非洲之角、莫桑比克和刚果民主共和国东部的冲突。他谴责日益猖獗的反犹太主义表现，以及针对基督徒团体的迫害。

「如果宗教自由得不到保障，就不会有真正的和平。这需要尊重每个人的良心、一个人公开表达自己信仰的可能性，以及对团体的归属感。」

教宗对叙利亚的未来寄予希望，称叙利亚全体人民，包括基督徒在内，都应该参与整个国家的共同福祉。

自由与正义是和平的基石

接著，教宗倡导一种「自由的外交」，以遏止人口贩运、毒品成瘾和现代奴役现象的其他形式。教宗敦促各国关心人口贩运的受害者，以及寻求更好未来的移民者，同时也吁请要努力应对那些造成人们流离失所的根本原因。

教宗说，希望的外交也是「正义的外交」，因为缺少正义就没有和平。禧年要求要免除债务，不论是与社会相关，或是与税务有关的债。

「我再次呼吁死刑在每个国家都被废除，因为它今天在各种能恢复正义的工具当中找不到合理的解释。」

向共同家园偿还生态债务

教宗方济各最后提到人类对我们共同家园的亏欠。各国应当分享财政资源来缓解气候变化的影响，借以照料我们共同的家园。

「有鉴于这个生态债务，重点在于找出有效的办法把贫困国家的外债变成实际、有创意且负责任的政策和计划，以促进人类整体发展。」

在禧年刚开启之际，教宗方济各向各国驻圣座外交使团表达祝愿。「但愿希望的花朵在我们心中盛开，我们的时代得以找到热切盼望的和平。」

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