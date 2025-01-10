教宗接见波兰病童：请为无法接受治疗的同龄人祈祷

教宗方济各接见波兰弗罗茨瓦夫医院儿童肿瘤及血液科的病童，邀请他们帮助教宗服务教会，为教宗的意向献出自己的痛苦。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各元月10日在梵蒂冈宗座大楼接见波兰弗罗茨瓦夫医院儿童肿瘤及血液科的病童，称他们是「希望的记号」。这些病童为了禧年与父母、医院院长、医生、护士和司铎等人一起前来罗马朝圣。教宗对病童家长说：「你们跟你们的孩子都是希望的朝圣者。」教宗借此机会请病童为他们在战争下的同龄人祈祷，后者生病或受伤时无法接受治疗，因为缺乏医药、医生和医院。

你们很勇敢！

教宗表示很高兴看到病童们为禧年来到罗马。这是「天主愿意赐给我们特殊恩宠的一年」。

「谢谢你们来到这里，你们很勇敢！如此一来，对于我们成年人和你们的同龄人来说，你们就是希望的见证人。」

耶稣临在你们中间

「我来见你们时，我心中感到一股喜悦之情，因为我们有机会带给彼此希望和爱。」教宗这么说，并表示：「我确定耶稣临在于你们中间。凡是有祂在的地方，就有不叫人蒙羞的希望！」

「为了爱，耶稣承担起我们的痛苦。而我们通过祂的爱，能在痛苦时与祂结合在一起。」

朋友

这正是「友谊的证明」。教宗指出，「如果是真朋友，别人的喜乐也是我的喜乐，别人的痛苦也是我的痛苦」。因此，病童能与耶稣一起同甘共苦。

此外，还有一个耶稣与病童是朋友的证明，即：「父母持续不断的爱与临在」，以及「医生、护士、复健科医师亲切又温柔的笑容」。

教宗说：「我也称你们为朋友：你们是朋友！我想请你们帮助我服务教会。怎么做？有时候奉献你们的祈祷，为教宗的意向献出你们的痛苦。我为此感谢你们！」

为病童祈祷

教宗最后鼓励弗罗茨瓦夫的病童一起为他祈祷，也为许多不幸无法接受治疗的病童祈祷。「他们或是生病，或是受伤，但是医药短缺、没有医院、缺少医生或护士。我们要记得他们，我们与他们同在！」

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