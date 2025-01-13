教宗为21名婴儿施洗：愿他们在信仰内增进真正的人性

教宗方济各于主受洗节在西斯汀堂为梵蒂冈职员的21名子女施行圣洗圣事。教宗在礼仪开始前指著婴孩说：「今天由他们发号施令，我们必须服务他们。」教宗一如既往叮嘱妈妈们在婴儿肚子饿时喂奶；孩子如果觉得太热，就帮他们换衣服。

（梵蒂冈新闻网）喊声、叫声，甚至是哭声：这些是生命最初的声响，自然又自发，与西斯汀堂内的湿壁画相得益彰；后者是人类穷尽一生才华的杰作。元月12日主受洗节，这幅旷世巨作再次与教宗方济各施行的洗礼相呼应。今年在西斯汀堂领洗的梵蒂冈职员子女共有21名。

最大的礼物、信仰的礼物

礼仪开始之际，教宗一如既往表达了贴心的叮嘱：「重要的是孩子们感到舒适！今天发号施令的是他们，而我们必须以圣事、以祈祷服务他们。」在座的母亲受邀在孩子肚子饿时给他们喂奶，在孩子觉得太热时帮他们换衣服。

「今天你们作父母的每一个人，以及教会本身，要把最大的礼物、信仰的礼物送给孩子们。」

在孩子的额头上划十字圣号

父母们怀著激动的心情把孩子抱到伯多禄继承人面前，让孩子在额头上领十字圣号。有的婴儿踢了两脚，有的婴儿从容自在。

教宗方济各以微笑迎接了每一个婴儿。如果有小哥哥或小姊姊在场，教宗就请他们在即将领洗的弟弟妹妹头上划十字圣号。

进入礼仪，圣咏团的歌声为小婴儿来说就像是摇篮曲一样，帮助一些孩子安眠入睡。教宗的讲道简短扼要，如同他以前在婴儿洗礼中所说的，这是为了避免「累著」孩子。

教宗说：「愿他们在家庭之乐中、在信仰内增进真正的人性。」

遇到困难时，点燃洗礼之光

当天的共祭神长是教宗赈济所所长克拉耶夫斯基（Konrad Krajewski）枢机，以及梵蒂冈城国政府主席贝赫斯（Fernando Vérgez Alzaga）枢机。他们为每个婴儿傅上候洗圣油，然后由教宗方济各施行基督徒的入门圣事，以祝福过的水为每一个孩子付洗。

接著，克拉耶夫斯基枢机轻柔地在每个新洗者的头上涂上至圣圣油，并由贝赫斯枢机授予白衣。每个孩子的父亲则从复活蜡烛那里点燃各自的蜡烛。

「你们要始终在你们的家里携带这光，如同这一天的纪念。遇到某些问题、某些困难时，你们要点燃这光，为你们的家庭祈求施恩的上主。」

在开启礼（Effatà）中，两位共祭枢机以手指轻触了受洗婴儿的耳朵和口唇。弥撒结束之际，教宗与受洗者的家人交谈，并送给每个家庭一份礼物。

教宗为梵蒂冈职员子女施洗的传统始于1981年。至今只有一处微幅调整，即：最初两年的洗礼是在保禄小堂进行，从1983年到今年则是在西斯汀堂。

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