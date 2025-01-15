教宗自传《希望》已在全球80个国家上架

教宗方济各自传《希望》在这禧年中已在80个国家发行。书中收集了教宗讲述的回忆、轶事、照片和他亲自为读者提供的内容。

（梵蒂冈新闻网）广受期待的教宗方济各自传《希望》于今年元月14日在全球80个国家发行。该自传在与意大利记者穆索（Carlo Musso）的合作下由教宗亲自撰写。

书中配有引人注目的照片，其中有教宗亲自提供的个人和未发表的资料。该传记撰写时间长达6年，首先讲述了20世纪初教宗方济各的意大利血统和他的祖先勇敢地移居拉丁美洲的故事。

书中也提到教宗的童年、青年时期的兴趣和担忧、他的圣召和成年生活，以及直到现今的整个教宗牧职。

在回忆往事中，教宗提到他担任教宗牧职期间的关键时刻、当今各种重要和意见不一的议题，其中包括蹂躏世界的战争、教会和宗教的未来，以及社会政策、移民、环境危机、女性和科技发展等等。

此外，教宗的自传中也披露了许多内情、轶事和想法。

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