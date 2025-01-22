教宗公开接见：我们要信赖天主，祂叫我们不要害怕
（梵蒂冈新闻网）天使加俾额尔报喜时，圣母玛利亚侧耳静听，全然信靠天主，接受因圣神降孕，承担起重大至极的使命，为全能的天主效劳。教宗方济各元月22日在周三公开接见活动的要理讲授中讲述了这事迹。当天教宗在保禄六世大厅继续以希望为主题的系列要理讲授，谈论圣母在领报时侧耳静听并全然领受。
教宗敦促说：「让我们向救主耶稣的母亲、我们的母亲圣母玛利亚学习，打开耳朵聆听天主圣言，予以接纳和守护，让我们的心灵成为有祂临在的『圣体龛』、慷慨好客的家，让希望在其中增长。」
天主赐予圣母玛利亚恩宠
教宗的思绪回到多个世纪前，省思在加里肋亚小城纳匝肋发生的事。在当时鲜为人知的这个地方，天使宣报了一个「在形式和内容上都前所未闻的消息，以至于玛利亚的心为之震撼、慌乱」。
再者，教宗指出，加俾额尔向圣母请安时，说的不是寻常的「愿你平安」，而是「万福」（参阅：路一26-28），意即「你欢乐吧！」先知们用了同样的话来宣报「默西亚的来临」。（参阅：索三14、岳二21-23、匝九9）这是「天主在祂的子民结束流亡时」发出的邀请。
此外，天主也称玛利亚是「充满恩宠者」。教宗解释道：「圣母玛利亚充满天主的恩宠。这称号表达出天主圣爱早已住在并持续住在玛利亚的心中。这表示她是多么地恩宠满溢，尤其是天主的恩宠已经在她的内心精雕细琢，使之成为祂的杰作：充满圣宠。」
不要害怕
天使的宣报令童贞玛利亚惊惶不安，所以天使立即安抚她「不要害怕」。（路一30）
教宗阐明：「上主的临在始终带给我们这份不害怕的恩宠，因此祂对玛利亚说：『不要害怕。』天主在历史上对亚巴郎、依撒格和梅瑟说：『不要害怕。』（参阅：创十五1、廿六24；申卅一8；苏八1）祂今天也对我们说：『不要害怕，要向前迈进。不要害怕！』」
加俾额尔向圣母宣布了基督的使命。教宗解释说，玛利亚要诞育的婴孩「将是君王，但不是以人类和血肉的方式，而是以天主和灵性的方式」。祂的名字是耶稣，意思是「天主拯救」（参阅：路一31；玛一21）。这始终提醒大家：人类不是拯救者，唯有天主才能带来救恩。
信赖天主
教宗最后总结道，纳匝肋少女玛利亚「试图了解、分辨正在发生的事」，但她「并不向外寻找，而是向内探求」。她「在敞开的心扉深处、在敏锐的内心里感受到要信赖天主的邀请」。
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