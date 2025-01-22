教宗公开接见：我们要信赖天主，祂叫我们不要害怕

教宗方济各在周三公开接见活动中继续以希望为主题的系列要理讲授，讲述在天使加俾额尔报喜时，圣母玛利亚侧耳静听并全然领受。圣母领受了「重大至极的使命」，我们应当从中学会信赖上主。「我们要始终提醒大家，人类不是拯救者，唯有天主能带来救恩。」

（梵蒂冈新闻网）天使加俾额尔报喜时，圣母玛利亚侧耳静听，全然信靠天主，接受因圣神降孕，承担起重大至极的使命，为全能的天主效劳。教宗方济各元月22日在周三公开接见活动的要理讲授中讲述了这事迹。当天教宗在保禄六世大厅继续以希望为主题的系列要理讲授，谈论圣母在领报时侧耳静听并全然领受。

教宗敦促说：「让我们向救主耶稣的母亲、我们的母亲圣母玛利亚学习，打开耳朵聆听天主圣言，予以接纳和守护，让我们的心灵成为有祂临在的『圣体龛』、慷慨好客的家，让希望在其中增长。」

天主赐予圣母玛利亚恩宠

教宗的思绪回到多个世纪前，省思在加里肋亚小城纳匝肋发生的事。在当时鲜为人知的这个地方，天使宣报了一个「在形式和内容上都前所未闻的消息，以至于玛利亚的心为之震撼、慌乱」。

再者，教宗指出，加俾额尔向圣母请安时，说的不是寻常的「愿你平安」，而是「万福」（参阅：路一26-28），意即「你欢乐吧！」先知们用了同样的话来宣报「默西亚的来临」。（参阅：索三14、岳二21-23、匝九9）这是「天主在祂的子民结束流亡时」发出的邀请。

此外，天主也称玛利亚是「充满恩宠者」。教宗解释道：「圣母玛利亚充满天主的恩宠。这称号表达出天主圣爱早已住在并持续住在玛利亚的心中。这表示她是多么地恩宠满溢，尤其是天主的恩宠已经在她的内心精雕细琢，使之成为祂的杰作：充满圣宠。」

不要害怕

天使的宣报令童贞玛利亚惊惶不安，所以天使立即安抚她「不要害怕」。（路一30）

教宗阐明：「上主的临在始终带给我们这份不害怕的恩宠，因此祂对玛利亚说：『不要害怕。』天主在历史上对亚巴郎、依撒格和梅瑟说：『不要害怕。』（参阅：创十五1、廿六24；申卅一8；苏八1）祂今天也对我们说：『不要害怕，要向前迈进。不要害怕！』」

加俾额尔向圣母宣布了基督的使命。教宗解释说，玛利亚要诞育的婴孩「将是君王，但不是以人类和血肉的方式，而是以天主和灵性的方式」。祂的名字是耶稣，意思是「天主拯救」（参阅：路一31；玛一21）。这始终提醒大家：人类不是拯救者，唯有天主才能带来救恩。

信赖天主

教宗最后总结道，纳匝肋少女玛利亚「试图了解、分辨正在发生的事」，但她「并不向外寻找，而是向内探求」。她「在敞开的心扉深处、在敏锐的内心里感受到要信赖天主的邀请」。

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