教宗三钟经：耶稣带来的救恩，任何人都无法给

教宗方济各在三钟经祈祷活动中吁请大家不要像在纳匝肋会堂里基督的同乡人那样不相信祂是默西亚。这情况也会发生在我们身上，因为我们认为自己早就认识祂，早就知道关于祂的一切，我们在学校、堂区、要理班、在一个天主教文化的国家里与祂一起长大，但是我们蒙召进一步承认祂就是天主子。

（梵蒂冈新闻网）我们应当满怀信赖之情奔向圣母玛利亚，在她的护佑下承认耶稣是天主子。教宗方济各元月26日在诵念三钟经前向信众发出这项邀请。

教宗规劝众人不要像那些在纳匝肋会堂里的人一样不承认基督是天主的受傅者。这发生在祂长大的小镇，耶稣在那里「宣读了《依撒意亚先知书》的一段经文，宣告默西亚传报喜讯和带来自由的使命，然后宣布说：『你们刚才听过的这段圣经，今天应验了。』（路四21）」耶稣这番话引起骚动。教宗说，祂「宣报，因著祂的临在，『上主的恩慈之年』已经到来」。这宣报是「给所有的人，尤其是给贫穷人、俘虏、盲者和受压迫者」（参阅：路四18），但是耶稣的同乡人，那些「认识祂是木匠若瑟的儿子的人」，不相信祂说的话。

基督的话语促使我们反思

在纳匝肋，耶稣提出了「关于祂身份和使命的选择」。教宗解释道：每个人肯定都会问自己：「祂只是木匠的儿子，擅自主张一个不属于祂的角色，或者祂的确是默西亚，是天主派来拯救子民脱离罪过的那一位？」

实际上，正如福音告诉我们的，「纳匝肋的百姓没有认出耶稣就是上主的受傅者」，因为他们「自以为太了解祂」。正因如此，教宗强调，他们「无法顺利敞开理智和心灵，反而制造阻碍，有如以面纱遮盖光明一般」。

「我们也因著耶稣的临在和话语而自我反问；我们也蒙召承认祂是天主子、我们的救主。但我们也会像当年祂的同乡人那样，认为我们早就认识祂，早就知道关于祂的一切，我们在学校、堂区、要理班、在一个天主教文化的国家里与祂一起长大。」

耶稣宣报救恩

为此，教宗邀请所有的人反省：「我们是否察觉到纳匝肋人耶稣秉持独一无二的权威说话？我们是否承认祂所宣讲的救恩是任何一个人都无法带给我们的？」

再更进一步，教宗敦促众人在个人的层面反思：「我是否感到需要这救恩？我是否感到自己在某种程度上也是贫穷人、俘虏、盲者和受压迫者？如果是这样，只有在这样的情况下，我才会迎来『恩慈之年』。」

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