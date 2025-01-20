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教宗三钟经：天主赐予我们希望

教宗在三钟经祈祷活动中省思了福音记载的加纳婚宴的事迹。他说，天主“毫不吝啬”，而是慷慨地回应我们的匮乏。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各元月19日主日在宗座大楼窗口带领聚集在圣伯多禄广场上的信众诵念《三钟经》。他在念经前的讲话中，省思了当天福音的内容（参阅：若二1-11）。

福音记载了耶稣在加里肋亚加纳婚宴上变水为酒的事迹。教宗说，它“预示并概述了耶稣的整个使命”，耶稣是带来“新酒”的新郎。在这段福音中可以找到两个要素：匮乏和丰富。

圣母玛利亚发现婚宴上酒缺了，就向耶稣说“他们没有酒了”；耶稣介入，让仆役把六口石缸灌满水。结果，酒是如此的美味可口，以致司席问新郎为什么把好酒保留到最后。

教宗说，“我们的记号总是匮乏，而天主的记号总是极为丰富的，加纳的富饶丰沛就是一个记号。天主‘毫不吝啬’；当天主给予时，会给予很多。祂给你的不是一点点，而是很多。上主会用祂的富饶来回应我们的匮乏”。

教宗指出，就如在加里肋亚的婚宴上一样，在“我们生命的宴席中”，我们能意识到“酒缺了”，“我们缺乏力量”。当“担忧折磨我们、恐惧袭击我们或者邪恶的破坏力量夺走我们的生活滋味和希望的味道时”，这种情况就会发生。面对这种缺乏，“上主会丰富地给予”，因为“祂愿意与我们一起欢庆，一个不会结束的盛宴”。

最后，教宗邀请信徒恳求圣母玛利亚的转祷。在这禧年中，愿她帮助我们重新发现与耶稣相遇的喜乐。

链接网址：www.vaticannews.cn

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2025 January 20, 11:23

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

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与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。