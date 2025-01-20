教宗三钟经：天主赐予我们希望

教宗在三钟经祈祷活动中省思了福音记载的加纳婚宴的事迹。他说，天主“毫不吝啬”，而是慷慨地回应我们的匮乏。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各元月19日主日在宗座大楼窗口带领聚集在圣伯多禄广场上的信众诵念《三钟经》。他在念经前的讲话中，省思了当天福音的内容（参阅：若二1-11）。

福音记载了耶稣在加里肋亚加纳婚宴上变水为酒的事迹。教宗说，它“预示并概述了耶稣的整个使命”，耶稣是带来“新酒”的新郎。在这段福音中可以找到两个要素：匮乏和丰富。

圣母玛利亚发现婚宴上酒缺了，就向耶稣说“他们没有酒了”；耶稣介入，让仆役把六口石缸灌满水。结果，酒是如此的美味可口，以致司席问新郎为什么把好酒保留到最后。

教宗说，“我们的记号总是匮乏，而天主的记号总是极为丰富的，加纳的富饶丰沛就是一个记号。天主‘毫不吝啬’；当天主给予时，会给予很多。祂给你的不是一点点，而是很多。上主会用祂的富饶来回应我们的匮乏”。

教宗指出，就如在加里肋亚的婚宴上一样，在“我们生命的宴席中”，我们能意识到“酒缺了”，“我们缺乏力量”。当“担忧折磨我们、恐惧袭击我们或者邪恶的破坏力量夺走我们的生活滋味和希望的味道时”，这种情况就会发生。面对这种缺乏，“上主会丰富地给予”，因为“祂愿意与我们一起欢庆，一个不会结束的盛宴”。

最后，教宗邀请信徒恳求圣母玛利亚的转祷。在这禧年中，愿她帮助我们重新发现与耶稣相遇的喜乐。

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