教宗赞赏加沙停火协议，敦促达成两国方案

教宗方济各在三钟经祈祷活动结束之际，特别提及刚刚生效的加沙停火协议，敦促各方遵守协议，同时希望所有人质都能返回家园，人道援助也能早日抵达加沙地带。教宗也赞赏古巴政府释放囚犯的行动，也期许其他国家能够陆续跟进这个行动。

(梵蒂冈新闻网)1月19日常年期第二主日，教宗在诵念《三钟经》后提到了刚在几个小时前生效的加沙停火协议，特别感谢为促成停火协议而努力的各方人士。

教宗首先说道：“我向所有调解人表示感谢。这调解是一项高尚的工作，因为调解能促成和平。谢谢调解人。我也要感谢参与这项重要成果的各方。我希望各方能够立即遵守已达成的协议，好使所有人质终能返回家园，拥抱至爱。我为他们和他们的家人热切祈祷。我也希望，人道援助能够更快速且大量地送到加沙民众那里，因为他们急需这些援助。”

随后，教宗说：“以色列人和巴勒斯坦人都需要明确的希望标记：我希望双方政治当局在国际社会的帮助下能为两国找到正确的解决方案。愿所有人都能说：赞成对话、赞成和解、赞成和平。让我们为此祈祷：为对话、和解及和平祈祷。”

另外，教宗也提到古巴政府释放囚犯的行动。教宗说：“这是一个伟大希望的行动，是这禧年精神的具体表现。我希望在未来的几个月里，在世界各地继续能有这样的行动，从而为人们和不同民族的道路注入信心。”

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