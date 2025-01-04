教宗方济各：服务有需要的人，就是延续基督的爱

教宗方济各接见意大利卡坦扎罗马耳他骑士团的洗者圣若翰和圣史若望善会，敦促他们特别在禧年期间热心于个人及团体的祈祷，「怀著怜悯与温柔去亲近弱小者和有需要的人」。

（梵蒂冈新闻网）刚展开的禧年是「修和与希望的时节」。教宗方济各元月3日在梵蒂冈接见意大利卡坦扎罗马耳他骑士团的洗者圣若翰和圣史若望善会，向其成员如此表示。他省思了三个行动，即：朝拜、服务和前行。

朝拜

教宗在讲话中首先表示，该善会敬礼的指路圣母（Odigitria）指向耶稣，祂是道路、真理和生命（参阅：若十四6）。指路圣母怀中抱著为我们降生的救世主。教宗强调，每当「朝拜圣体、服务近人」，以及投入城市生活时，就是为这爱的奥迹作见证。

提到「朝拜」的行动，教宗叮嘱他们要常祈祷。「特别是在圣年，我邀请你们热心祈祷、个人与团体的祈祷。愿这力量使你们这个历史悠久的团体持续更新。事实上，热忱守护著兄弟情谊。」

服务

谈到服务，教宗阐明，照顾穷人、探望病患、与受苦者同在，意味著事奉天主。教宗期勉在场众人如同耶稣那样慈爱。

「朝拜与服务紧密相连，我们永远不应该忘记这点。基督来到世界上，是为了服事人：你们像是连著葡萄树的枝条，当你们怀著怜悯与温柔去亲近弱小者和有需要的人时，也是在延续祂的爱。」

怀著怜悯与温柔去亲近贫困弱小，让人想起天主善待我们的三个行动：亲近、怜悯和温柔。教宗重申，天主慈爱地亲近我们。

前行

「前行」这个行动则邀请众人「坚忍地」跟随耶稣，「在这段尘世的旅途中维系信仰的热火」。

教宗最后感谢这个善会每年献上罗马圣若望拉特朗大殿的复活节蜡烛，以及支持教宗爱德工作的善款。教宗鼓励所有的人「怀抱希望继续这条慷慨的道路」。

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