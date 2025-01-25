教宗方济各：许多新闻工作者用自己的热血提供了服务

“自由、负责任和正确的报导是知识、经验和品德的财富，必须加以守护和推广。没有这一点，我们就会不再分辨真相和谎言；没有这一点，我们就会面临日益增长的偏见和极化，这些会破坏公民共存的纽带，并阻止重建兄弟友爱。”这是教宗方济各向参加禧年传播界庆典活动的人士表达的一个思想。

（梵蒂冈新闻网）来自世界各地的许多传播从业人员元月25日上午在保禄六世大厅参加了禧年传播界庆典活动，并晋见教宗方济各。教宗提前来到会场，简短问候了在场参加庆祝活动的媒体工作人员。教宗将事先准备的讲稿交给圣座传播部部长，然后接见上前问候他的神长们，以及大厅内的传播从业人员。

以下是教宗这次讲话的全文：

亲爱的姐妹和弟兄们，早晨好！

我感谢你们来了这么多人，来自远近这么多不同的国家。在这里见到大家确实很美好。我感谢在我之前发言的嘉宾，玛利亚·雷萨（Maria Ressa）、科拉姆·麦卡恩（Colum McCann）和马里奥·卡拉布雷西（Mario Calabresi），也感谢乌托·乌吉（Uto Ughi）大师送上的音乐礼物，这是传播和希望的一种途径。

我们的这次相会是圣年的第一项盛大活动，专为“充满活力的世界”、传播界而举行。这个禧年是在人类历史的艰难时刻举行，世界仍受到战争和暴力的伤害，许多无辜的鲜血在淌流。为此我首先要感谢所有冒著生命危险去寻求真相和报导战争恐怖的传播工作者。我希望在祈祷中纪念所有在一年来丧生的人，这是新闻工作者最致命的一年。你们的一些同事用自己的热血提供了服务，我们要默默地为他们祈祷。

有些人只是想忠于自己的记者、摄影师、视频工作者的职业，只想去亲眼目睹，并设法叙述他们的所见所闻，就被监禁。我也想和你们一起谨记他们所有人。他们为数众多！但在这圣年，在这传播界的禧年庆典，我恳求那些能行使权力的人，让所有遭到不公正囚禁的记者获得释放。愿也能为他们打开一扇“门”，使他们跨过这道门重获自由，因为新闻记者的自由增进我们所有人的自由。他们的自由就是我们每个人的自由。

我恳求，正如我多次所请求的，以及我的前任也曾多次请求的那样，新闻自由和表达思想的自由，以及基本的知情权应当得到捍卫和维护。自由、负责任和正确的报导是知识、经验和品德的财富，必须加以守护和推广。没有这一点，我们就会不再分辨真相和谎言；没有这一点，我们就会面临日益增长的偏见和极化，这些会破坏公民共存的纽带，并阻止重建兄弟友爱。

新闻工作不只是一种职业。它是一项召叫和使命。在讲述事实以及讲述事实的方式上，你们传播工作者在今日社会中具有重大的角色。我们知道：言语、态度、语调能起决定性的作用，产生差别，一种是重新燃起希望、架起桥梁、敞开大门的传播，另一种则加大分歧、极化，以及简化现实。

你们肩负一项特殊的责任。你们从事的是一项珍贵的工作。你们的工具是文字和影像。但在它们之前，还有研究和反思、观察和聆听的能力；能够站在那些被边缘化的人、那些被视而不见、听而不闻人的一边，同时也在那些阅读你们、聆听你们、注视你们的人的心中，重新唤起善与恶的意识，使他们怀念你们所传述的善，而在传述中，你们也见证了善。

在这次特别相会中，我愿意与你们深入交谈。我很高兴能这样做，以你们的两位同事刚才分享的想法和提问为起点。

玛利亚，妳谈到了历史要求我们做出改变、为战胜谎言和仇恨所必需的改变，以及勇气在这方面的重要性。的确，为做出改变需要勇气。勇气这个词来自拉丁文，意思是“用心”。这是一种内在的推动、源自内心的力量，它让我们能够面对困难和挑战，不被恐惧所压倒。

用“勇气”一词，我们能概述最近这些年的世界社会传播日文告的所有省思，包括昨天发表的文告：用心聆听、用心发言、守护内心的智慧、分享心中的希望。因此，在这些年里正是内心将我们对传播进行省思的指南指示给我。因此，除了为让记者们获得释放的呼吁外，我愿意再加上关乎我们众人的另一项“呼吁”：就是心中内在力量的“释放”。是每个人内心的力量！接纳这呼吁的不应是别人，而是我们。

自由是做出选择的勇气。我们要藉著禧年的机会来加以更新，重新找到这份勇气。这是把内心从使它腐坏的事物中释放出来的勇气。我们要把尊重人性中最高贵的部分重新放在内心的中心位置，避免让内心充满会腐朽及使它腐坏的东西。我们每个人所做的选择都很重要，例如，驱除因在社交媒体上不断“滑手机”成瘾而造成的“大脑腐烂”，而“滑手机”则被牛津词典定为年度词汇。若不是大家共同致力于教育，尤其是青年教育，哪里能够治疗这种疾病呢？

我们需要传媒扫盲，好能接受教育，以及对批判性的思考、知识所需的耐心分辨进行教育；促进个人成长和每个人对自己团体的未来都能积极参与。我们需要勇敢的企业家、勇敢的信息工程师，使传播之美不被破坏。重大的改变不可是众多沉睡的头脑所为，而是从开明者心灵的共享做起。

圣保禄的心就是如此。教会正是在今天庆祝他的皈依。在这个人身上发生的改变是如此地具有决定性，所标志的不仅是他个人的历史，也是整个教会的历史。保禄的脱胎换骨是因著他与复活且永生的耶稣面对面的相遇。为走上一条令人转变之路的力量，总是由人与人之间直接的沟通而产生。你们要想想，每当你们接触因无知或偏见而彼此对立的现实时，在你们的工作中潜藏著多大的改变力量！在保禄身上，皈依来自于环射在他身上的光，以及随后阿纳尼雅在大马士革对他的讲解。你们的工作也能且必须提供这样的服务：为那些能打动人心和让我们以不同方式看待事物的光芒找到正确的字眼。

在此，我想抓住讲述、讲故事和听故事的转化力量，这是科拉姆所强调的主题。让我们再次回到保禄的皈依。这件事在《宗徒大事录》中足足叙述了三次（九1-19；廿二1-21；廿六2-23），但核心始终是扫禄与基督的个人相遇；叙述的方式改变了，但根本且具有转化性的经验并未改变。

讲一个故事就等于邀请我们去经历。当首批门徒走近耶稣，询问祂“辣彼！，你住在哪里？”（若一38）时，耶稣并没有回答及给他们住址，而是说：“你们来看看吧！”（第39节）。

这些故事揭示出我们是一个活跃组织的一部分；交织在一起的丝线使我们彼此相连。并非所有的故事都是良好的，但这些也必须被说出来。恶应被看到才能得救赎；但为了不损坏共存的脆弱细线，就需要把故事讲好。

因此，在这个禧年，我向聚集在这里的各位和全世界的传播工作者发出另一项呼吁：你们也要讲述希望的故事、滋养生命的故事。你们讲述的故事也应成为希望的讲述。当你们讲述邪恶时，也要留有空间，让撕裂的事物有修补的可能，让善的动力能修补破碎的事物。你们要播下询问的种子。讲述希望意味著，即使一切看似迷失，却仍能看到一丝隐藏的善，意味著能在绝望中仍怀著希望。这意味著当大地仍被灰烬覆盖时，却发现嫩芽的萌发。讲述希望意味著具有一种能改变事物的眼光，使它们成为它们能够是、必须是的样貌。这意味著让事物朝向它们的终向行进。

这就是故事的威力。这就是我鼓励你们要做的：讲述希望、分享希望。正如圣保禄所说，这是你们的“一场好仗”。

谢谢，亲爱的朋友们！我衷心祝福你们和你们的工作。请不要忘记为我祈祷。

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