教宗接见意大利汽车俱乐部

教宗接见意大利俱乐部代表团，提醒人们注意汽车交通造成的污染和危险，并希望加强可持续的交通。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各1月23日在梵蒂冈克莱孟厅接见了意大利汽车俱乐部代表团。他强调说，要教育人们尊重交通规则，因为旅行是学习的机会，而不是悲惨的痛苦。

驾车旅行很容易使人联想到禧年朝圣。常见的危险是“走错路”，不论是身体还是精神上的，都会发现自己“陷入困境”或者“迷失方向”。教宗强调说，圣年对每个人而言是个“希望的契机”，是重新定义自己的最终目标的机会。

接著，教宗提醒在场的人不要停滞不前，而是要将目光投向“永远的福乐，有耶稣、圣母玛利亚和诸圣人作伴”。绝对不要气馁，必须以常新的热情再出发。

教宗指出教育人们尊重交通规则的重要性。这项任务首先从学校和意大利汽车俱乐部推动的教育计划开始。这些举措不只是传授技术知识，还要培养深植于心的风险观念，以实现“道路零伤亡”的宏伟目标。“这是一个计划，但首先是一项责任。”

最后，教宗也提到“教育”和“环境”这两个重要的词汇。汽车交通给“共同家园”及其居民的生活质量带来重大影响。减少其后果是一项迫切的挑战，需要利用现代技术提供的机会和推动“共同的合作与行动”，来实现人人可享有的可持续交通。

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