教宗方济各对新奥尔良恐怖袭击事件“深感悲痛”

在一封由圣座国务卿帕罗林枢机署名、寄发给新奥尔良总教区艾蒙德总主教的信函中，教宗方济各对发生在新奥尔良的恐怖袭击事件“深感悲痛”，并向受恐怖袭击影响的人表达精神上的关怀。

(梵蒂冈新闻网) 教宗方济各表示，在获悉美国新奥尔良市最近发生的恐怖袭击造成的“伤亡”后，他“深感悲痛”。教宗在一封由圣座国务卿帕罗林枢机署名、寄发给新奥尔良总教区艾蒙德（Gregory Aymond）总主教的信函中如此表示。

教宗表示，他向该城市所有人“保证灵性的关怀，把遇难者交付于全能天主慈悲的圣爱中，并为受伤者和丧失亲人的人祈求治愈与安慰”。“作为在主内平安与力量的承诺，圣父教宗颁赐他的降福”。

恐怖袭击事件发生后，艾蒙德总主教在其声明中表示，为袭击事件的受害者祈祷。他称袭击事件是“对人性生命全然不尊重的表现”，也感谢执法人员和医护人员“面对如此邪恶的”的恐怖袭击所表现出的英勇行为。

2025年1月1日，在美国新奥尔良市一名42岁男子驾驶一辆皮卡车高速冲向人群，造成15人死亡、数十人受伤的惨剧。

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