教宗公开接见：面对童工的祸患，基督徒不可冷眼旁观

教宗方济各在周三公开接见中省思了童工的「祸患」。他告诉基督徒，当孩童「非但没有被爱和保护，反而被夺去童年、梦想，沦为剥削和边缘化的受害者时，切莫冷眼旁观」。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各元月8日在梵蒂冈保禄六世大厅举行了2025禧年的首次周三公开接见活动。圣诞节是最适合省思孩童处境的时节，教宗在要理讲授中谈论了童工的「祸患」。

教宗首先沉痛表示，我们所处的世代「创造出人工智能，计划在多个星球生活，但是对于童年遭受羞辱、剥削和重伤致死的祸患，却还没有予以重视」。

回到圣经，圣父教宗指出，「子女」一词在旧约里几乎出现了5千次。他引用《圣咏》说：「子女全是上主的赐予。」（一百廿七3）但「不幸的是，那份礼物不见得受到尊重」。纵观历史，旧约不仅展现出「喜悦之歌」，也有「受害者的呐喊」：「想想今天有多少孩子死于饥饿或贫困，或是忍受炸弹的折磨。」

进入到新约，教宗方济各提到基督诞生时黑落德王屠杀无辜婴孩的事件：「阴暗的悲剧在历史上以其他形式反复发生。」耶稣圣婴、圣母玛利亚和大圣若瑟被迫体验到「在异乡当难民的梦魇」，今天也有很多人如此。

长大成人的耶稣在公开传道时，打破那「把孩童视为物品」的成规，吩咐祂的门徒们让小孩子接近祂。更有甚者，耶稣称孩子是成年人应当效法的榜样（参阅：路十八16-17）。

说到当下，一种「不尊重生命的经济」造成太多孩童被迫劳动、遭到剥削。教宗表示，「凡是承认自己是天主儿女的人，都不能无动于衷，不可接受我们幼小的弟兄姊妹非但没有被爱和保护，反而被夺走童年、梦想，沦为剥削和边缘化的受害者」。

教宗最后祈求天主「使我们的理智和心灵向关怀和温柔敞开」。但愿「每个男孩和女孩都能在年龄、智慧和恩宠上渐渐地增长（参阅：路二52），领受并付出爱」。

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