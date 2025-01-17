教宗接见阿根廷司铎：始终要谦卑，骄傲使人更软弱

教宗方济各1月16日在梵蒂冈接见位于罗马的阿根廷司铎公学的神父们，鼓励他们效法阿根廷圣布罗切罗神父的芳表，服务最弱小的人，并“像美洲狮一样”与灵魂的敌人奋勇战斗。

(梵蒂冈新闻网) 教宗方济各1月16日上午在梵蒂冈接见了位于罗马的阿根廷司铎公学的神父们。在与神父的亲切交谈中，教宗也希望与他们一起主持弥撒，并共同享用晚餐，就如他以前在阿根廷的牧职习惯一样。

以圣布罗切罗神父为表率，活出司铎的奉献精神

在讲话中，教宗特别提及他的祖国阿根廷的圣人布罗切罗（José Gabriel del Rosario Brochero）。这位圣人在阿根廷广为人知，是生活于19世纪至20世纪的教区司铎，一生致力于服务穷人，建设教堂、学校和道路。后来，圣人在探访痲疯病人时，也感染了痲疯病。教宗指出，圣布罗切罗神父是“为福音艰苦奋战”的表率。

教宗说：“我们必须坚定地承担起这司铎的身份，坚信我们的圣召不是附加的，不是达到其他目的的手段，⋯⋯绝对不是。圣召是天主在我们生命中的计划，就是天主要在我们的身上看到祂的计划，是祂圣爱的目光所推动的。”天主的圣爱“植根于我们真正的本质中”。

为他人的福祉而辛劳

教宗继续说道，圣布罗切罗神父“与灵魂的敌人战斗，就像美洲狮一样，当牠们无法站立自卫时，就会放低自己来战斗。因此，‘放低自己’就是要照料内在的生活，以极大的谦卑，保持内心的火焰，因为‘站立’在我们的骄傲中，我们会更软弱”。

绝不忽视圣体圣事

随后，教宗提到“司铎的弟兄情谊”。教宗表示，神父应该与主教以及其他司铎弟兄共同培养弟兄情谊；与他们分享自己所拥有的一切；接受他人的指正；要常领受吿解圣事，请其他司铎提点自己度虔敬的生活。无论是在物质还是在灵修生活方面，都要与他人分享，这就司铎的全部生活。

最后，教宗提醒这些与他会晤的阿根廷神父们，绝不要忽视圣体圣事，布罗切罗神父“从来没有忽视”圣体圣事，而是为此付出了巨大的牺牲。

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