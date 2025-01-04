教宗接见视障者和盲人联盟：愿你们成为希望的记号

教宗方济各接见意大利视障者和盲人联盟成员，提及弗拉萨蒂等希望的朝圣者，鼓励他们步武这些前人的芳踪。

（梵蒂冈新闻网）「永不停止、从未到达。」希望的朝圣者应当在辛苦寻求终向的旅途中抱持这种态度。这份幸福历久弥新、「与众不同」、毫不肤浅，却能深入人心、充满人心并温暖人心。这是「耶稣的喜乐」。教宗方济各元月3日在梵蒂冈接见意大利视障者和盲人联合会的代表团，向他们提出了这点。

在任何年龄都要始终前行

教宗首先祝贺在场众人新年快乐，由此提及刚展开的禧年。他要求大家复诵「希望的朝圣者」一词，祝福他们坚定渴望「向前迈进」，「做个始终前行的人」。「在任何年龄层：孩子、青年、成人、老人，都要不断前进。」

自由去爱与服务

教宗指出，每段旅程都有其最终目的地，这能在疲惫和逆境中给予支持。禧年的目的地是圣门，它象征著耶稣救恩的奥迹。跨越圣门让我们得到新生命，摆脱各种奴役状态，「自由地去爱与服务」。

教宗祝愿大家真心渴望与耶稣相遇，去认识祂、听从祂。这能赋予生命意义，使之洋溢著新的喜乐。「一种不同的喜乐、不肤浅表面的喜乐，却能充满心灵，使之温暖。这种喜乐是平安、是美善、是温柔。耶稣的喜乐正是如此」。

希望的重要榜样

过去有无数的「希望的朝圣者」品尝过这份喜乐。教宗提出几个重要的榜样，例如：弗拉萨蒂（Pier Giorgio Frassati）、亚西西的方济各和加辣，以及耶稣圣婴的德肋撒。他们跟在场的许多人一样是「孩子和青年」，教宗期勉每一个人追随这些前人的芳表。

教宗最后表示，这么一来，「对那些遇见我们的人来说，我们也会成为希望的小小记号。这是我对自己和对你们的期许」。

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