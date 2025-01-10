教宗：友爱的社会懂得为所有残疾和脆弱腾出空间

教宗方济各接见「生命学校」项目的推动者。他表示，唯有恢复以人为中心，我们才能建设一个真正公正且团结的社会。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各元月10日上午接见了生命学校（Écoles de Vie(s)）项目的推动者。该项目受到教宗方济各提出的全球教育契约的启发，在培育领域展开工作。

发展青年的潜能

教宗表示，接纳所有人及其脆弱，该项目将他「时常期许的走出去的教会落到实处」。走出去的教会「敞开并接纳，能亲近每一个人，照料受苦者的创伤，轻柔抚慰那些缺乏温情的人，将跌倒在地的人扶起来」。

「青年虽然有其限度，却格外富有意想不到的潜能。我们蒙召创造空间，让他们能充分表达自己。」

秉持福音风格

教宗赞许「生命学校」的风格正是福音的风格，符合教会的社会训导。换句话说，「每个人，无论他有多脆弱，都携带著固有的价值」。「每个人的生命都有不可剥夺的尊严」，它是天主恩赐的礼物，应当「怀著爱与尊重予以接纳」。

「在这希望的禧年，我鼓励你们坚毅地继续下去，因为只有恢复以人为中心，整合其灵性幅度，我们才能建设一个真正公正且团结的社会。」

教宗指出，该项目把所有人，包括「因残疾或脆弱而被边缘化的人在一个友爱且喜乐的团体内的位置，还给他们」。

教宗最后祝愿他们的工作「能启发其它惠及最弱小者的举措」。教宗说：「愿你们的行动能为年轻世代迫切需要的整体教育开启新愿景。」

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html