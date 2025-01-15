教宗公开接见：我们必须保护所有孩童，对虐待绝不容忍

教宗方济各在例行的周三公开接见活动中继续以孩童为主题的要理讲授，尤其谈论了保护和促进儿童福祉的议题，吁请众人保护他们免于虐待和剥削。

（梵蒂冈新闻网）「耶稣在其行动中反复重申保护、接纳和关爱孩童的重要性。」教宗方济各元月15日在梵蒂冈保禄六世大厅主持周三公开接见活动，强调了这一点。他继续以孩童为主题的要理讲授，并以其福祉为本周的重点。他指出，主耶稣关爱每一个人，视之为天主的儿女，而且格外关心那些最小的人。

即使只有一个孩子受虐，也是太多

「然而，即使在当今世界，也有数以亿计的儿童被迫劳动，而且他们当中有许多人暴露在格外危险的工作中」。更有甚者，教宗指出，有些男孩和女孩沦为「人口贩运的奴隶、卖淫和色情影像」的受害者，或者「被迫结婚」。

教宗表示，在我们的社会里，虐待和伤害孩子的形式有很多。「虐待儿童不论属于何种性质，都是卑劣又残忍的行径。」

教宗强调，这「不仅是我们社会的祸患和犯罪，更是严重违背天主的诫命。没有一个孩子应该受到虐待。即使只有一个案件，也已经是太多」。

唤醒良知

教宗催促道，「因此，务必唤醒良知，落实对受虐孩童和青年的具体关怀和援助，同时也要在那些为他们提供平静成长的机会与安全环境的人之间培养信任与协作」。

普遍的贫穷、社会支援家庭的工具短缺、失业和工作不稳定，这些都给孩童造成负担，他们为此付出极大的代价。教宗深知这点，并谴责孩子如何经常遭到「利用」。

教宗强调，满足这些孩子的需求，乃是一项重大的道德义务。

我们会尽本分吗？

圣父教宗沉痛地指出，今天有多少生活贫困的孩童不得不工作，还有一些孩子遭受虐待或伤害，甚至是依赖毒品或帮派。

面对这个令人沮丧的现实，教宗呼吁个人和社会采取具体行动。他表示，很多国家和国际组织已经制定法律和颁布法令来打击童工现象，但我们还可以做的更多。教宗吁请记者们善尽本分：他们可以帮助社会大众了解问题并找出解决方法。

比方说，我们可以避免从那些剥削童工的公司那里购买商品或是投资它们。我们也可以注视德肋撒修女的榜样，她邀请我们去帮助儿童在安全和爱中以符合人性的方式成长，这样他们才能变成一个更美好未来的希望。教宗问道：「我们会尽本分吗？」

圣德肋撒修女的芳表

有些人看到孩童被迫早熟时，没有转面不顾，而是提出质疑。教宗向他们表达感谢。

提到加尔各答的圣德肋撒修女，教宗赞许她是最弱势、被遗忘的男孩和女孩的「母亲」，并鼓励众人效法她的温柔与关爱，愿「她能陪伴我们看见那些不被重视的孩子、世界上太多的奴隶。我们不能把他们抛弃在不义中不管」。

教宗最后敦促所有天主教徒和善心人士尽其所能去保护并促进孩童的福祉。

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