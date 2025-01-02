教宗三钟经：战争惨无人道，它撕碎母亲的心

教宗元月1日带领信众诵念三钟经时，特别念及所有的母亲，尤其是内心充满痛苦的母亲，因为“她们的子女被暴力、傲慢和仇恨夺走了”。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各于元月1日、天主之母节在梵蒂冈宗座大楼窗口带领聚集在圣伯多禄广场上的信众诵念《三钟经》。在念经前的讲话中，他特别念及所有痛苦的母亲。

关于耶稣基督降生成人，教宗说，“事实上，上主来到世界上是将祂自己的生命赐予我们。我们要想想这一点：所有人都是子女，没人能选择自己的出生。但天主为了我们却选择了降生成人：耶稣是祂永恒和无限之爱的启示，为世界带来了和平”。

教宗指出，圣母玛利亚的心“是倾听天使加俾额尔宣报的耳朵；是给净配若瑟的帮手；是依撒伯尔晚年时得到的拥抱。在圣母玛利亚的心中怀有对每个子民的救赎和拯救的希望”。

就如往常那样，最后教宗问了一些问题。他说，在降生奥迹前，“我如何以和平、宽恕及修和的不求回报的行动来回报如此大的恩典？”。教宗相信，每个人都能找到一些事做，这会给人带来益处。

今天，在这新年的伊始，在这世界和平日，“让我们念及那些内心充满喜乐的母亲，以及所有内心充满痛苦的母亲，因为她们的子女被暴力、傲慢和仇恨夺走了。和平是多么美好的事，战争是多么的惨无人道，它撕碎母亲的心”。

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