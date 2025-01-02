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教宗三钟经：战争惨无人道，它撕碎母亲的心

教宗元月1日带领信众诵念三钟经时，特别念及所有的母亲，尤其是内心充满痛苦的母亲，因为“她们的子女被暴力、傲慢和仇恨夺走了”。

梵蒂冈新闻网）教宗方济各于元月1日、天主之母节在梵蒂冈宗座大楼窗口带领聚集在圣伯多禄广场上的信众诵念《三钟经》。在念经前的讲话中，他特别念及所有痛苦的母亲。

关于耶稣基督降生成人，教宗说，“事实上，上主来到世界上是将祂自己的生命赐予我们。我们要想想这一点：所有人都是子女，没人能选择自己的出生。但天主为了我们却选择了降生成人：耶稣是祂永恒和无限之爱的启示，为世界带来了和平”。

教宗指出，圣母玛利亚的心“是倾听天使加俾额尔宣报的耳朵；是给净配若瑟的帮手；是依撒伯尔晚年时得到的拥抱。在圣母玛利亚的心中怀有对每个子民的救赎和拯救的希望”。

就如往常那样，最后教宗问了一些问题。他说，在降生奥迹前，“我如何以和平、宽恕及修和的不求回报的行动来回报如此大的恩典？”。教宗相信，每个人都能找到一些事做，这会给人带来益处。

今天，在这新年的伊始，在这世界和平日，“让我们念及那些内心充满喜乐的母亲，以及所有内心充满痛苦的母亲，因为她们的子女被暴力、傲慢和仇恨夺走了。和平是多么美好的事，战争是多么的惨无人道，它撕碎母亲的心”。

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2025 January 02, 13:04

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

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与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。