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教宗三钟经：在人类最黑暗的夜晚打开光明之窗

教宗5日诵念三钟经时，邀请信众迈出第一步，从困难中走出来，效仿上主，在“需要希望与和平的”时期重新找到光明。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各元月5日主日在梵蒂冈宗座大楼窗口带领信众诵念三钟经。他在念经前的讲话中省思了当天的福音，强调天主圣爱的力量，其超越任何障碍和拒绝，继续照耀并指明我们前行的道路。圣诞节体现了这一点，“天主子降生成人，克胜了许多高墙和分歧”。

“在耶稣的时代，‘重要人物’的心思意念是封闭的，他们最关注的是捍卫权力而不是寻找上主。面对这些，耶稣分担了玛利亚和若瑟的卑微生活，尽管他们很穷，可他们接纳了祂，让祂在爱中成长”。耶稣奉献自己，与牧羊人相遇，与贤士相遇。

教宗邀请聚集在圣伯多禄广场上的朝圣者注视天主，尽管有许多看似矛盾的挑战，但天主永不止息地接触所有人，我们要在我们所在之处，“即使在人类最黑暗的夜晚，也要打开黑暗无法遮蔽的光明之窗”。

接著，教宗表示，“这是一个安慰和鼓励我们的事实，尤其是在我们的时期，一个困难的时期，它极其需要光明、希望与和平，人们有时会制造最具复杂的情况，似乎无法从中走出来。很多情况看似无法摆脱”。

教宗邀请我们“不要害怕迈出第一步，这是上主今天的邀请：我们不要害怕迈出第一步，这需要勇气来做。但我们无须害怕，要向受苦者敞开关怀、宽恕、怜悯与修和的光明之窗，这是我们需要迈出的许多第一步，为的是让所有人的道路更加清晰、更加安全和可行”。

最后，教宗敦促信徒在刚刚开始的禧年中，“成为希望的使者，以简单而具体的方式向生命说‘是’”，要选择生命。

链接网址：www.vaticannews.cn

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2025 January 07, 11:46

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

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与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。