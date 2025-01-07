教宗三钟经：在人类最黑暗的夜晚打开光明之窗

教宗5日诵念三钟经时，邀请信众迈出第一步，从困难中走出来，效仿上主，在“需要希望与和平的”时期重新找到光明。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各元月5日主日在梵蒂冈宗座大楼窗口带领信众诵念三钟经。他在念经前的讲话中省思了当天的福音，强调天主圣爱的力量，其超越任何障碍和拒绝，继续照耀并指明我们前行的道路。圣诞节体现了这一点，“天主子降生成人，克胜了许多高墙和分歧”。

“在耶稣的时代，‘重要人物’的心思意念是封闭的，他们最关注的是捍卫权力而不是寻找上主。面对这些，耶稣分担了玛利亚和若瑟的卑微生活，尽管他们很穷，可他们接纳了祂，让祂在爱中成长”。耶稣奉献自己，与牧羊人相遇，与贤士相遇。

教宗邀请聚集在圣伯多禄广场上的朝圣者注视天主，尽管有许多看似矛盾的挑战，但天主永不止息地接触所有人，我们要在我们所在之处，“即使在人类最黑暗的夜晚，也要打开黑暗无法遮蔽的光明之窗”。

接著，教宗表示，“这是一个安慰和鼓励我们的事实，尤其是在我们的时期，一个困难的时期，它极其需要光明、希望与和平，人们有时会制造最具复杂的情况，似乎无法从中走出来。很多情况看似无法摆脱”。

教宗邀请我们“不要害怕迈出第一步，这是上主今天的邀请：我们不要害怕迈出第一步，这需要勇气来做。但我们无须害怕，要向受苦者敞开关怀、宽恕、怜悯与修和的光明之窗，这是我们需要迈出的许多第一步，为的是让所有人的道路更加清晰、更加安全和可行”。

最后，教宗敦促信徒在刚刚开始的禧年中，“成为希望的使者，以简单而具体的方式向生命说‘是’”，要选择生命。

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