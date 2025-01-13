教宗三钟经：将领洗的日子视为在圣神内重生的日子

教宗于12日主受洗节带领信众诵念《三钟经》时，邀请信徒反省自问，“我感到天主爱我和陪伴我吗？”

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各于1月12日主受洗节在梵蒂冈宗座大楼窗口主持《三钟经》祈祷活动。他在念经前的讲话中，邀请聚集在圣伯多禄广场上的信徒珍惜和纪念自己的领洗这一神圣圣事，将受洗的日子视为“新的生日”来庆祝。

教宗省思了耶稣“与祂的子民”接受洗者若翰的洗礼时体现出的谦卑态度。在耶稣“受洗的时候圣神显现出来了”。

“面容和声音”是天主圣父显现的两个方面。教宗说，“天父通过圣子”显现自己，为了与祂的子女对话，天主建立了一个“特殊的”场所。天父与圣子的交谈伴随著第二个“记号”，即声音，“你是我的爱子”。

教宗邀请众人反省几个问题：“我们感到被爱吗？我感到被天主所爱和陪伴，或者我想天主离我很远？我们能在耶稣和弟兄姐妹身上认出天主的面容吗？我们习惯于聆听祂的声音吗？”

接著，教宗问到关于个人领洗的日子，说，谨记这个日子“非常重要”。他给大家一个“作业”，就是回到家后向自己的父母或者代父母问问自己领洗的确切日子。“要将这一天视为新的生日来庆祝：这是在天主圣神内诞生的日子。不要忘记这个日子”。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html