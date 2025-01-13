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教宗三钟经：将领洗的日子视为在圣神内重生的日子

教宗于12日主受洗节带领信众诵念《三钟经》时，邀请信徒反省自问，“我感到天主爱我和陪伴我吗？”

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各于1月12日主受洗节在梵蒂冈宗座大楼窗口主持《三钟经》祈祷活动。他在念经前的讲话中，邀请聚集在圣伯多禄广场上的信徒珍惜和纪念自己的领洗这一神圣圣事，将受洗的日子视为“新的生日”来庆祝。

教宗省思了耶稣“与祂的子民”接受洗者若翰的洗礼时体现出的谦卑态度。在耶稣“受洗的时候圣神显现出来了”。

“面容和声音”是天主圣父显现的两个方面。教宗说，“天父通过圣子”显现自己，为了与祂的子女对话，天主建立了一个“特殊的”场所。天父与圣子的交谈伴随著第二个“记号”，即声音，“你是我的爱子”。

教宗邀请众人反省几个问题：“我们感到被爱吗？我感到被天主所爱和陪伴，或者我想天主离我很远？我们能在耶稣和弟兄姐妹身上认出天主的面容吗？我们习惯于聆听祂的声音吗？”

接著，教宗问到关于个人领洗的日子，说，谨记这个日子“非常重要”。他给大家一个“作业”，就是回到家后向自己的父母或者代父母问问自己领洗的确切日子。“要将这一天视为新的生日来庆祝：这是在天主圣神内诞生的日子。不要忘记这个日子”。

链接网址：www.vaticannews.cn

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2025 January 13, 10:45

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

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与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。