帕罗林枢机将赴约旦主持奉献圣堂礼，教宗致函鼓励基督徒

圣座国务卿帕罗林枢机将于元月10日以教宗使节的身份在约旦河畔主持圣堂奉献礼。该圣堂的建设历时15年，教宗为此发表信函。

（梵蒂冈新闻网）「天主的圣意不是让人们彼此毫无联系，个别地得到圣化与救援，而要他们组成一个民族，在真理中认识祂、虔诚地事奉祂。」（教会宪章，9号）教宗方济各以梵蒂冈第二届大公会议教会教义宪章的这段话为开头，用拉丁文撰写了一封信给圣座国务卿帕罗林枢机。他获任命为教宗使节，预计于元月10日在约旦为耶稣受洗堂主持奉献礼。

期待已久的圣堂

帕罗林枢机当天上午11点要在约旦河畔耶稣受洗的地点主持弥撒、圣堂奉献和启用典礼。共祭的神长包括耶路撒冷拉丁礼宗主教皮扎巴拉枢机。

教宗在信函中指出，在约旦的基督徒正热切期盼耶稣受洗堂的隆重奉献礼。该圣堂的建设耗费了将近15年的时间，它是教会关爱这个信友团体的记号。

世界和平、宗教自由

教宗接著邀请帕罗林枢机鼓励约旦基督徒愈加效法基督，怀著常新的力量，表现出对教会和福音的热爱，并见证坚定的信德、活泼的望德和对近人的爱德。

最后，教宗嘱咐帕罗林枢机在这个机会上转达他对与会者的问候，不仅是参礼的天主教徒，还有在场的民政当局、其他宗教的信徒，以及所有推动教会使命、宗教自由、世界和平及人类福祉的人。

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