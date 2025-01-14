基督徒祈祷合一周：教宗主持晚祷、纪念尼西亚大公会议

（梵蒂冈新闻网）2025年是纪念尼西亚大公会议召开1700周年的一年，普世教会的纪念活动使本年度举行的基督徒合一祈祷周更具特殊意义。教宗方济各将于18日至25日祈祷周的最后一天，即25日圣保禄宗徒归化日下午5点30分，在罗马城外的圣保禄大殿主持祈祷周的闭幕晚祷礼仪活动。

在此之际，罗马教区将于本月23日周四下午6点，在三个不同教会团体的礼仪场所，即基督新教信义宗教堂、东正教教堂和天主教圣嘉弥禄圣堂，筹办巡回守夜祈祷活动。这不是一个单纯的守夜祈祷活动，同时也伴随著一个短程的朝圣活动。信义宗的马诺基奥（Mirella Manocchio）牧师、东正教的卡特纳斯（Simeone Katzinas）神父和罗马教区大公运动和对话的代表里恰尔迪（Paolo Ricciardi）主教分别为在三个教堂参礼的信众提供福音默想。每个教堂都将分发象征光明和希望的烛灯。

本次基督徒合一祈祷周的主题取自《若望福音》中的一句话：“你信么？”（十一26）。祈祷和反思内容由意大利北部伯塞隐修院团体的弟兄姐妹们撰写。

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