罗马圣保禄大殿圣门开启：在这受伤时期也有希望

主显节前夕，罗马城外圣保禄大殿总铎哈维枢机在禧年主题曲的歌声中跨过这座大殿的圣门。他在弥撒讲道中强调，教会邀请每个朝圣者「在信仰的足迹上展开灵性的旅途」。

（梵蒂冈新闻网）「我喜欢，因为有人向我说：我们要进入上主的圣殿！耶路撒冷！我们的双足，已经站立在你的门口。」（咏一百廿二1-2）在这段圣咏和号角声中，罗马城外圣保禄大殿的圣门缓缓打开。这是本次禧年打开的第五道圣门，也是最后一道开启的圣门。此前，梵蒂冈圣伯多禄大殿、罗马雷比比亚监狱、罗马拉特朗圣若望大殿，以及罗马市中心圣母大殿，已经先后开启圣门。

开启圣门礼仪

城外圣保禄大殿距离外邦人的宗徒圣保禄致命地只有数公里之遥，一直守护著这位圣人的遗骸。大殿的十字圣架下方以拉丁文书写「唯一的希望」（Spes unica）。在这希望的标志下，大殿总铎哈维（James Michael Harvey）枢机主持开启圣门仪式。

他首先走向大殿正面右边的一扇浅浮雕铜门，上面描绘了圣保禄的生平。在静默祈祷中，枢机推开圣门，大殿钟声旋即响起。在禧年主题曲的歌声下，枢机带领众人鱼贯而入。圣座福音传播部代理部长、禧年筹备人菲西凯拉（Rino Fisichella）总主教也在现场，当天的参礼者超过2800人。

喜乐与希望

哈维枢机从圣门的开启出发，展开他的讲道。枢机说：「我们怀著无比的喜乐跨过圣殿的门槛，因为我们象征性地跨越了希望之门。」

枢机阐述圣年的两个关键词：喜乐与希望。「喜乐是因为救世主诞生了，希望是因为基督是我们的希望。」

宽恕和慈悲

谈到喜乐，枢机指出，「对于在耶稣基督内的救赎之恩，喜乐也是理当怀有的情绪」，它在这艰难时刻与教会和天主子民的生活时光相连结。在这圣诞期与禧年喜上加喜的时刻，每个人都能在宽恕中找到天上的那颗星。

「圣门的开启标志出基督以祂的道成肉身、圣死与复活开启了救恩的路径，召叫教会全体成员与天主和好、与近人和好。」怀著信德跨越圣门，意味著进入「慈悲与宽恕的时期」，好让「不叫人蒙羞的望德之路」得以向每一个人打开（参阅：罗五5）。

这位总铎疾呼：「我们现在极其需要希望！后疫情时代不幸因各种悲剧、战争和危机而受伤，在这样的时代，那份无疑与未来有关的希望，当下也品尝得到。」

希望的朝圣者

在谈论希望时，哈维枢机引用了教宗方济各去年12月11日在周三公开接见活动中的要理讲授，重申希望「不是一句空话，也不是我们希望事情进展更好的模糊愿望。希望是一种信念，因为相信天主既许必践」。我们不该认为望德是一种「消极的德行」，「只是等待事情发生」。事实上，望德「非常活跃」，有助于促成事情。

2025禧年如同每个圣年一样，要求我们成为朝圣者。哈维枢机表示，这需要我们「感到自己属于一个两千年来在现世走遍大街小巷、宣扬主耶稣复活的团体」。教会邀请每个朝圣者「在信仰的足迹上展开灵性的旅途」。

枢机最后总结道：「基督徒的望德的确在我们的朝圣旅途中支持我们。」圣诞节、禧年和世人的旅程此刻都在等待希望的朝圣者的步伐。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html