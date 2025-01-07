罗马圣保禄大殿圣门开启：在这受伤时期也有希望
（梵蒂冈新闻网）「我喜欢，因为有人向我说：我们要进入上主的圣殿！耶路撒冷！我们的双足，已经站立在你的门口。」（咏一百廿二1-2）在这段圣咏和号角声中，罗马城外圣保禄大殿的圣门缓缓打开。这是本次禧年打开的第五道圣门，也是最后一道开启的圣门。此前，梵蒂冈圣伯多禄大殿、罗马雷比比亚监狱、罗马拉特朗圣若望大殿，以及罗马市中心圣母大殿，已经先后开启圣门。
开启圣门礼仪
城外圣保禄大殿距离外邦人的宗徒圣保禄致命地只有数公里之遥，一直守护著这位圣人的遗骸。大殿的十字圣架下方以拉丁文书写「唯一的希望」（Spes unica）。在这希望的标志下，大殿总铎哈维（James Michael Harvey）枢机主持开启圣门仪式。
他首先走向大殿正面右边的一扇浅浮雕铜门，上面描绘了圣保禄的生平。在静默祈祷中，枢机推开圣门，大殿钟声旋即响起。在禧年主题曲的歌声下，枢机带领众人鱼贯而入。圣座福音传播部代理部长、禧年筹备人菲西凯拉（Rino Fisichella）总主教也在现场，当天的参礼者超过2800人。
喜乐与希望
哈维枢机从圣门的开启出发，展开他的讲道。枢机说：「我们怀著无比的喜乐跨过圣殿的门槛，因为我们象征性地跨越了希望之门。」
枢机阐述圣年的两个关键词：喜乐与希望。「喜乐是因为救世主诞生了，希望是因为基督是我们的希望。」
宽恕和慈悲
谈到喜乐，枢机指出，「对于在耶稣基督内的救赎之恩，喜乐也是理当怀有的情绪」，它在这艰难时刻与教会和天主子民的生活时光相连结。在这圣诞期与禧年喜上加喜的时刻，每个人都能在宽恕中找到天上的那颗星。
「圣门的开启标志出基督以祂的道成肉身、圣死与复活开启了救恩的路径，召叫教会全体成员与天主和好、与近人和好。」怀著信德跨越圣门，意味著进入「慈悲与宽恕的时期」，好让「不叫人蒙羞的望德之路」得以向每一个人打开（参阅：罗五5）。
这位总铎疾呼：「我们现在极其需要希望！后疫情时代不幸因各种悲剧、战争和危机而受伤，在这样的时代，那份无疑与未来有关的希望，当下也品尝得到。」
希望的朝圣者
在谈论希望时，哈维枢机引用了教宗方济各去年12月11日在周三公开接见活动中的要理讲授，重申希望「不是一句空话，也不是我们希望事情进展更好的模糊愿望。希望是一种信念，因为相信天主既许必践」。我们不该认为望德是一种「消极的德行」，「只是等待事情发生」。事实上，望德「非常活跃」，有助于促成事情。
2025禧年如同每个圣年一样，要求我们成为朝圣者。哈维枢机表示，这需要我们「感到自己属于一个两千年来在现世走遍大街小巷、宣扬主耶稣复活的团体」。教会邀请每个朝圣者「在信仰的足迹上展开灵性的旅途」。
枢机最后总结道：「基督徒的望德的确在我们的朝圣旅途中支持我们。」圣诞节、禧年和世人的旅程此刻都在等待希望的朝圣者的步伐。
链接网址： www.vaticannews.cn
订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html