在协议的框架下，冀伟忠神父成为吕梁的主教

2025年1月20日星期一，中国山西省吕梁市汾阳举行主教祝圣礼，冀伟忠神父被祝圣为主教。他于2024年10月28日被教宗任命为吕梁的主教。

(梵蒂冈新闻网)圣座新闻网室1月20日发表公告称：“2025年1月20日星期一，安多尼・冀伟忠神父被祝圣为主教，他于2024年10月28日被教宗任命为吕梁的主教（中国山西省），其候选资格是在圣座与中华人民共和国之间临时协议的框架中批准的。”

公告还写到，冀伟忠是山西文水人，出生于1973年8月3日。他曾在北京就读于中国天主教神哲学院，并于2001年10月14日被祝圣为汾阳教区的司铎。随后，他在德国圣奥斯定大学获得神学硕士学位。他在汾阳教区服务，曾任堂区副主任司铎、教区牧灵中心主任和副主教的职务。

圣座新闻网室同时发表公告，“废除汾阳教区及建立吕梁教区（中国）”。

公告表示：“为促进对上主羊群的牧灵照顾，并为更有效地致力于它的神益，教宗方济各于2024年 10月28日决定废除在中国大陆于1946年4月11日由教宗比约十二世建立的汾阳教区。同时，教宗方济各建立了新的吕梁教区，作为山西教省的太原省属教区，其主教席位在吕梁市汾阳市的耶稣圣心主教座堂内。新教区的边界包含以下区域：离石区、汾阳市、孝义市、文水县、交城县、兴县、临县、柳林县、石楼县、岚县、方山县、中阳县、交口县。而岢岚县、静乐县则并入太原总教区；平遥县、介休县则并入榆次教区。为此，吕梁教区的地域与吕梁地级市的地域相符，总面积为21000平方公里，居民总人口为3346500人，其中约两万天主教教友，由51位神父和26位修女为其服务。”

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