麦克尔罗伊枢机获任命为华盛顿总主教

教宗方济各接受了格雷戈里枢机辞去领导美国华盛顿总教区的牧职，并任命麦克尔罗伊枢机为新任总主教。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各接受了格雷戈里（Wilton Daniel Gregory）枢机辞去治理美国华盛顿教省总教区的牧职后，任命麦克尔罗伊（Robert Walter McElroy）枢机为新任教省总主教。后者从2015年3月份起领导圣地牙哥教区。

麦克尔罗伊枢机于1954年2月5日出生在加州旧金山，在圣若瑟小修院求学，他先后在哈佛大学和斯坦福大学取得学士和硕士学位。在加州圣巴特利爵修院完成学业后，他在罗马宗座额我略大学取得伦理神学博士学位，并在斯坦福大学取得政治学博士学位。

麦克尔罗伊于1980年4月12日晋铎，属于旧金山教省总教区。2010年7月6日，他获任命为旧金山辅理主教，同年9月7日晋牧。他在带领圣地牙哥教区期间，2022年8月27日蒙教宗方济各擢升为枢机。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html