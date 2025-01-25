教宗任命科瓦卡德枢机为圣座宗教交谈部部长

印度籍的科瓦卡德枢机获任命为圣座宗教交谈部部长，接替去年11月去世的阿尤索枢机的职务。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各元月24日任命印度籍科瓦卡德（George Jacob Koovakad）枢机为圣座宗教交谈部部长，接替于去年11月离世的阿尤索枢机的职务。科瓦卡德枢机担任的圣座国务院教宗旅行事务负责人的职务依然保留。

新部长于1973年8月11日在印度切蒂普扎（Chethipuzha）出生，2004年7月24日晋铎。他获得教会法学位后，于2006年进入圣座外交界服务，被派往圣座驻阿尔及利亚大使馆担任秘书一职。自2009年起，他先后在圣座驻韩国、伊朗、哥斯达黎加和委内瑞拉的使馆任职。2020年，科瓦卡德在圣座国务院一般事务部门服务。

教宗方济各于2021年将教宗旅行事务委托给科瓦卡德。2024年10月25日，他获任命为主教，同年11月24日，叙利亚－马拉巴尔礼教会埃尔讷古勒姆－安加马里（Ernakulam-Angamaly）大总主教塔蒂尔（Raphael Thattil）在金格纳杰里将其祝圣为主教。在2024年12月7日的枢密会议上，科瓦卡德主教被教宗擢升为枢机。

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