教宗2024年圣诞文告：让我们迈向天主的心门

教宗方济各在2024年圣诞文告中强调，天主始终向我们敞开祂的心门。让我们回到祂的身边，接受祂的宽恕。教宗为世界各地受苦的百姓发声，强调上主在等待格外脆弱的人。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各依循惯例于12月25日耶稣圣诞正日从梵蒂冈圣伯多禄大殿的中央阳台发表《圣诞文告》，并降福罗马城和全世界。他吁请众人鼓起勇气「让武器噤声并克服分裂」。他祈愿在乌克兰、中东、非洲、缅甸、塞浦路斯和美洲多国的冲突和危机得以结束。在禧年，教宗邀请众人不要害怕，因为天主等著我们回到祂的身边，祂宽恕一切。

天主敞开的心门

教宗首先指出，天主子降生成人的奥迹发生在两千多年前；今天，「救恩的永恒圣言今天再次且真实地道成肉身」。祂告诉每个男女，告诉全世界：「我爱你，我宽恕你。回到我身边吧！我的心门为你敞开。」

为此，教宗高声疾呼说：「姊妹弟兄们，天主的心门永远敞开，让我们回到祂身边去吧！让我们回到那爱我们、宽恕我们的圣心！让我们领受祂的宽恕，让我们与祂和好！」

禧年圣门的真谛

这便是禧年圣门的真谛。教宗阐明，他前一晚在圣伯多禄大殿开启的圣门是「为所有人敞开的救恩之门」。「那是仁慈的天父在世界当中、在历史当中打开的门，让我们大家都能回到祂身边。我们每个人都有如迷途的羊，需要一位牧者和一道门来回到天父的家。耶稣就是牧者，耶稣就是那道门。」

「弟兄姊妹，你们不要害怕！门已经敞开，门已大大敞开！不必敲门，它已经开了。你们过来吧！让我们与天主和好，从而与自己和好，能够彼此和好，甚至与我们的敌人和好。」

教宗说：「在这圣诞佳节、禧年之初，我邀请你们每一个人，每一个民族和国家要有勇气跨越圣门，成为希望的朝圣者，让武器噤声，超越分歧！」

挂念世界上受苦的百姓

教宗由此念及在世界各地受苦的百姓，祈愿在「饱受磨难的乌克兰」和中东不再有武器的嚣张。「目光注视著白冷城的摇篮」，教宗惦记著「在巴勒斯坦、以色列，尤其是在加沙的亲爱的基督徒团体」，并且关怀在黎巴嫩，特别是该国南部的基督徒团体，以及在叙利亚的基督徒团体。教宗也关心利比亚人民，「鼓励他们找出一些能促成全国和解的方法」。

刚果民主共和国有成千上万的孩童因罹患麻疹而命悬一线，「但愿救世主的降生能将希望的时节带给这些孩童的家庭」，并带给该国东部、布基纳法索、马里、尼日尔、莫桑比克的百姓。「他们遭遇人道主义危机的主因是武装冲突和恐怖主义的祸患，而且此危机在气候变化的破坏性效果下不断恶化」。

教宗也牵挂著非洲之角各国的人民，为他们「呼求和平、和谐与友爱之恩」。教宗恳求「至高者的圣子支持国际社会」将人道救援物资送去给苏丹平民百姓的工作，以及促进停火谈判的任务。

「愿耶稣圣诞的宣报能为缅甸居民送去安慰。他们因为持续的武装冲突，遭受严重的苦难，不得不逃离家园。愿耶稣圣婴启发美洲的政治当局和所有善心人士，好能尽快在真理和正义中找到有效的解决之道来促进社会和谐。我特别想到海地、委内瑞拉、哥伦比亚和尼加拉瓜。」

禧年也是促使一切制造隔阂的墙倒下的机会，例如已经严重伤及塞浦路斯岛50年之久的分裂。教宗祝愿「能够达成一个有共识的解决方法来终止分裂，并且让塞浦路斯所有团体的权利和尊严都完全受到尊重」。

重新发现生命的意义与神圣性

我们受邀去跨越耶稣这道大大敞开的门，「去重新发现我们生命的意义和一个生命的神圣性，恢复人类大家庭的基本价值」。主耶稣「在门槛那里等待著我们，等待我们每一个人，尤其是最脆弱的人」，包括：「孩童，所有饱受战争之苦和忍饥受饿的孩童；老人，那些迫不得已孤苦零丁且被遗弃的老人；那些失去家园或逃离故乡，试图寻找安全的栖身之地的人」。祂等待那些「失业或找不到工作的人、虽然坐牢却始终是天主儿女的人，以及因信仰而受迫害的人」。

在这喜庆的日子，教宗不忘向「默默且忠实」行善的人表达感激，例如：「父母、教育者和老师，他们肩负著培育后代子孙的重大责任；警方，以及投入爱德善功的人，特别是散落在世界上的传教士，他们将光明和安慰带给许多处于困境的人。我们要对他们所有人说声：谢谢！」

禧年是宽恕的良机

教宗最后祈愿「禧年是免除债务的机会，尤其是重压在最贫困国家上的债务」。「每个人都蒙召宽恕所受到的冒犯，因为天主子诞生在寒冬黑夜里，免除了我们的一切罪债」。

「祂来是为了治愈我们并宽恕我们。希望的朝圣者，让我们前去与祂相遇！我们要向祂敞开我们的心门，让我们向祂敞开我们的心灵之门，如同祂向我们大大敞开了祂圣心之门一样。」

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