教宗2025年世界和平日文告：我们都欠天主的债

教宗方济各2025年世界和平日文告的主题为“宽免我们的罪债：将你的平安赐予我们！”其中为各民族“走上希望的道路”提出3项可能的行动：宽免外债和承认生态债务、废除死刑，以及在对抗饥饿上投资。

（梵蒂冈新闻网）“愿2025年是增进和平的一年！”：在禧年和第 58 届世界和平日即将来临之际，教宗方济各再次呼吁和平，一种“真正而持久”的和平、超越契约争议或人的妥协的和平，一种由天主赐予的和平，不再斤斤计较、不再固执于自私和沮丧，而是怀著希望展望未来。

对抗剥削的逻辑，需要一种文化变革

圣座新闻室12月12日公布及介绍了教宗方济各第 58 届世界和平日文告的内容，其主题为：“宽免我们的罪债：将你的平安赐予我们！”这个主题取自《天主经》，意在开启一种文化变革，让人与人之间的关系不再受“剥削逻辑”所支配，不再是强者凌驾弱者。

教宗表示，“在今日世界这个相互连结的地球村”里，需要聆听穷人和大地的呼声，聆听“受威胁的人类”的呼声，因为“没有人来到世界上是为了受压迫”，而“我们生来就是为按照上主的旨意，做自由的人”。

人类生存受到的具体威胁

回顾圣若望保禄二世昔日已经指出的“罪恶结构”，今天因“广泛的同谋”，这些结构进而得到巩固和支持，教宗方济各因此谴责那些损害地球的“各种不平等”：

“我特别指的是对移民的非人性待遇、环境恶化、错误资讯造成的混乱、拒绝任何形式的对话，以及对军事工业的巨额投资。这些都是具体威胁全人类生存的因素。”

折断不义的枷锁，开启希望的道路

罗马主教敦促道，我们都有责任，我们都必须“打破不公义的枷锁，宣扬天主的公义”，同时开启文化与结构上的改变，从而认识到我们不仅是天主及其恩赐的“债务人”，也“依照共同与不同责任的逻辑，彼此互为需要”。只有让这些改变“触动我们的心灵”，禧年为我们每个人“才能重新开启希望的道路”。

“希望藉著慷慨而变得丰盛，不计较、不算计债务人的口袋、不操劳自己的赚取，心中只有一个目的：扶起跌倒的人、包扎破碎的心，释放被各种形式的奴役所束缚的人。”

宽免外债，承认生态债务

因此，教宗建议在 2025 年采取“可能的行动”：第一项行动是关于外债和生态债务这“同一枚硬币的两面”。外债和生态债务的逻辑导致富有国家肆意剥削最贫穷国家的“人力和自然”资源，“以满足自身市场的需求”。

“我邀请国际社会采取行动免除外债，承认世界的北部和南部之间存在的生态债务。这是对团结互助的呼吁，尤其是对公义的呼吁。”

教宗强调，我们不能仅限于“孤立的慈善行为”，也需要“发展新的金融结构，进而建立一种全球性的金融章程，以各民族之间的团结互助及和谐为基础”。

在所有国家废除死刑

第二项行动是“一种促进尊重人性尊严的坚定承诺，从受孕到自然死亡的人的尊严”。为促进“生命文化”，教宗指出“一个具体行动”。

“我指的是在所有国家废除死刑。事实上，这项措施不仅损害了生命的不可侵犯性，也毁掉了人对宽恕和重生的各种希望。”

投资于对抗饥饿，而非军备

此外，为了在“这个满是战争的时代”“建立新的和平道路”，教宗希望沿著保禄六世和本笃十六世的足迹，让金融投资重新得到思考。

“我们至少应将军备开支的一个固定百分比用于建立一个世界基金，最终消除饥饿，并促进最贫困国家的教育活动，促进可持续发展，以及对抗气候变化。”

解除武备的心必会听到穷人的呼唤

教宗继续表示，谁采取这三项行动，就会看到那“万分渴望”和平的目标正在接近，因为和平“不仅是停止战争，也是一个新世界的开始，一个我们发现有所不同、更团结、更友爱的世界”。和平文告的结尾是祈祷，祈求上主将和平赐予每一个善心的人"。

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