教宗：只有男性的神学只是一半神学，神学需要女性的贡献

教宗方济各12月9日上午接见了参加关于神学的未来的国际会议的人士。教宗鼓励全体与会者探讨神学的“遗产”，好能回应当今世界的挑战并帮助我们“重新思考”未来。

(梵蒂冈新闻网）教宗方济各12月9日上午在梵蒂冈接见了参加关于神学的未来国际会议的人士，此次会议由圣座文化教育部主办，主题为神学的“遗产与思考”，与会者超过450人。

神学如“光”

教宗首先提醒来自世界各地的神学家，如何继承先人的伟大神学遗产，从而思考神学的未来。教宗表示，每当他思考神学时，脑海中就浮现出光。光““谨慎、柔和、谦逊”，光“使事物显现出来，却不显示自己”。同样，神学也应“隐密而谦卑”地工作，使基督的光和祂的福音得以显现。

教宗说：“从这个观察中，就能看到一条道路：那就是，寻求恩宠并存留在与基督的友谊恩宠中，基督是来到这个世界上的真光。”

思考未来

教宗反省到，每一种神学都“产生于与基督的友谊，以及祂对兄弟姐妹和世界的爱”。“过去的神学遗产若能继续回应今天的挑战”，并帮助“思考未来”，神学家们蒙召共同行走在这个旅程中，这几天的神学会议会是重要的。于是，教宗提醒道，“只有男性的神学只是一半的神学”，因为“有些事情唯有女性才能直觉到，神学需要她们的贡献”。

神学应为众人所用

随后，教宗谈到今天的一个趋势，说道：“一些年以来，在世界许多地方，男人和女人，尤其是中年人，也许已经大学毕业。他们渴望加深信仰，愿意开始一个新的旅程，他们经常注册大学的一个课程”。

为此，教宗最后说：“拜托了，如果这些人中的任何一个人去敲神学、神学院的大门，请让他们看到大门是敞开著的。你们要让这些女性和男性在神学中找到一个开放的家，一个他们能继续行走的地方，他们在那里能够寻找、找到并再次寻找的地方。”

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