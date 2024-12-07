教宗接见西西里神学院师生：你们要做希望的传教者

教宗方济各接见意大利西西里卡塔尼亚圣保禄神学院团体成员，敦促他们在当地的社会挑战中做希望的传教者。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各12月6日在梵蒂冈接见了意大利西西里卡塔尼亚圣保禄神学院约200名陶成者、教职员和学生。教宗鼓励他们「继续携手前行，提供有广泛基础的培育，好能影响教会与社会的生活」，因为「西西里需要一些能怀著希望展望未来的男女」。

携手前行

教宗首先赞许卡塔尼亚神学院对当地教会的重大贡献，指出该神学院与巴勒莫神学院的合作是个「能启发其他地方教会在这方面并肩共进的榜样」。

事实上，「我们在谈共融时，也必须涵盖教育机构之间的关系。它们在神学省思的激励下成了共融与使命的实验室」。

西西里需要心怀希望的男女

教宗接著谈到西西里当前的挑战，包括普遍的腐败、有组织的犯罪，这一切阻碍该地区的发展。

教宗表示，「西西里需要一些能怀著希望展望未来的男女，他们能培养下一代在维护公共福祉方面自由且廉洁地行事，铲除新旧贫穷问题」。

为基督徒合一效劳

适逢圣尼各老瞻礼，教宗呼求这位使东西方团结的圣人庇佑，并敦促卡塔尼亚神学院响应他为纪念尼西亚大公会议1700周年而发出的号召，迈向基督信徒「有形可见」的合一。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html