教宗致函学生：你们每个人都能改变世界

教宗向齐聚罗马的青年寄发讯息，指出他们每个人都能「为世界带来一些新意」。

（梵蒂冈新闻网）意大利基督徒劳工协会（ACLI）罗马分会于12月17日举办活动，向学生介绍劳动界。在此机会上，教宗方济各寄发讯息，告诉学生「世界正在他们面前敞开」。「你们抵达时，它或许看似拥挤且焦虑，但它缺乏你们的贡献。我想要告诉你们每一个人，你们能为世界带来一些新意。因著你们，每件事，的确是每一件事，都会有所改变」。

劳动与心灵

教宗接著对心灵进行反思，也就是他最近在《祂爱了我们》通谕中阐述的主题，并邀请众人思索这概念对今天的劳工有何意义。

一般而言，教宗把心灵与爱和友谊相连结，「但事实上，我们也将心灵带进我们的工作里。对圣经来说，心灵是做决定的地方，要予以守护！」

教宗继续表示，「我对你们写这些，是因为你们要进入劳动界。你们也许会由于对你们的期待而被压得几乎喘不过气来」。「在这个情况下，你们要学会守护你们的心灵，好能保持平安和自由。面对那些羞辱你们及造成你们不适的要求，面对那些有损你们真诚的运作方式和要求，你们要不屈不挠」。

坚守原则

为了对世界作出贡献，教宗强调，一个人不必「什么都接受，连邪恶也不例外」。「对于你们不相信的模式，你们不要随波逐流，以谋求社会声望或更多的钱财。魔鬼使我们彼此疏远，扑灭我们的梦想，让我们变得孤独和听天由命」。

教宗最后邀请学生「并肩合作，建设网络」，好能「重建我们共同的家园，重新编织人类友爱的网」。「人心懂得如何去盼望。所有的工作都不会使我们彼此疏远，却让我们获得自由，这从心灵开始」。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html