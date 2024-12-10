教宗接见团结之手组织：圣母是你们使命的典范

教宗方济各强调，团结之手组织的工作受到「女性才华」的启发。他们致力于在发展中国家根除饥饿、落后和缺乏教育的问题。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各12月9日在梵蒂冈接见了团结之手（Manos Unidas）组织成员。在该机构成立65周年的机会上，教宗指出，他们在发展中国家推动进步的工作具有「女性才华特有的敏锐和坚毅」。

团结之手组织是天主教消除世界饥饿运动的委员会，始于1959年，是西班牙公教进行会的妇女们对联合国粮农组织有关号召作出的回应。他们致力于解决「世界上绝大多数的人对粮食、文化和天主的饥渴」，教宗对他们的努力予以认可。

童贞荣福玛利亚是出类拔萃的妇女

教宗省思团结之手组织的工作，称他们发挥「女性才华特有的敏锐和坚毅」。教宗由此提及童贞荣福玛利亚，因为「童贞玛利亚是出类拔萃的妇女」。

他解释道，圣母玛利亚是「我们的人性得以完全实现的典范；通过她，在天主的圣宠下，我们人人都能尽一份心力，让世界变得更美好」。教宗表示，团结之手组织正是依照成员之间为人母亲、女儿和妻子者的「特质、直觉和现实情况」来制定其宗旨的。

基督信仰有关人的观点

团结之手组织的特别使命是对抗饥饿、落后和缺乏教育的问题，「怀著女性精神特有的怜悯和坚忍」行事。教宗强调，这项使命要「本著基督信仰有关人的观点才能实现，其基础是福音和教会社会训导」。

接著，教宗鼓励团结之手组织继续他们「志愿服务和协助的美好使命」，并邀请他们在即将来临的禧年期间做「希望的朝圣者」，在帮助「最脆弱和有需要者改善物质条件、道德进步、精神成长」方面作出贡献。

建设爱的文明

圣父教宗最后表达了将临期的祝福。但愿这段盼望天主实现许诺的时节「有助于我们大家达成灵性的更新，为建设期待已久的爱的文明加砖添瓦」。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html