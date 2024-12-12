教宗方济各：促进人的发展需要可持续的经济

12月11日上午，教宗在主持周三的例行公开接见活动前，接见了参加第一届“人类经济论坛”会议的人士。他指出，“为消除贫困，恢复被排斥者的尊严，照料共同家园，人们的目光必须始终聚焦于人的各个方面”。

(梵蒂冈新闻网)要以“全面视野”，也就是怀著一致的愿景看待人类与世界；在应对紧急情况和需求时，不把事情分而处理，却采用整合的方式。这是12月11日上午在周三公开接见活动开始前，教宗方济各接见在罗马参加第一届“人类经济论坛”的与会人士时传达的重点，也是《愿祢受赞颂》通谕的精华所在。

具体的人

教宗在讲话中明确重申，寻求“可持续及全面的人类发展对于保护和促进普遍的共同利益具有决定性作用”。但要使其深刻发展，就必须“始终聚焦于具体的人的各个方面，与贫困作抗争，恢复被排斥者的尊严，同时照顾我们共同的家园”。

在进程中相互支持

谈到可持续性，教宗指出的另一个面向涉及经济体系，就是那些越是能“长期相互支持”的经济，由此产生的促进人类发展的计划就越是“有效”。最后，在赞赏“人类经济论坛”的工作时，教宗强调了对一切事物具有启发的原则，即“人类生命的神圣性”。这是唯一有利于“建设更美好世界”的价值。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html