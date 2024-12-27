教宗三钟经：今天仍有很多人因福音而遭受迫害甚至死亡
（梵蒂冈新闻网）12月26日是圣斯德望庆日。教宗方济各于当天中午时分在梵蒂冈宗座大楼带领信众诵念《三钟经》，他在念经前的讲话中著重提到教会首位殉道者的事迹。教宗说，圣经中记载，斯德望被乱石砸死时，他为“自己的凶手祈祷”。这一举动表面看来是他消极地接受暴力，但其实所传达的是，这位圣人爱他的迫害者的完全自由的意志，就如耶稣那样，为“他们献出自己的性命”。
斯德望希望自己的凶手悔改得救赎，他是天主的“唯一伟大愿望”的拥护者，就是说“天主愿意所有的人都得救。这是天主的内心渴望，连一个也不失掉”。教宗说，斯德望是“那位天父、我们的天父的见证人，祂爱自己的每个孩子，而且只爱并一直爱他们”。天父“不排斥任何人”，天父“不知疲倦地寻找他们，在他们远离后、当他们悔改归向祂时，祂接纳他们”。“天父不知疲倦地宽恕。你们要记住这一点，天主始终宽恕，天主宽恕一切”。
圣斯德望的形象反映了我们时代的许多殉道者。在“我们这个时代”的殉道者中，教宗提到真福克拉弗里（Christian de Chergé），他是七位在阿尔及利亚提比里殉道的严规熙笃会隐修士之一，他的精神遗嘱是：在临终前，称下手杀害他的人为“最后一分钟的朋友”。
教宗提出几个问题来结束他的省思。他说：“我们每个人问问自己，我渴望所有人都认识天主、所有人都得救吗？我是否也会爱那些让我受苦的人？我有关心很多因信仰而遭迫害的弟兄姐妹并为他们祈祷吗？”
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