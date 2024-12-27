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教宗三钟经：今天仍有很多人因福音而遭受迫害甚至死亡

教宗于26日圣斯德望庆日带领信众诵念三钟经时省思了这位教会首位殉道者的形象，圣人临终时为用石头砸他的人祈祷。

（梵蒂冈新闻网）12月26日是圣斯德望庆日。教宗方济各于当天中午时分在梵蒂冈宗座大楼带领信众诵念《三钟经》，他在念经前的讲话中著重提到教会首位殉道者的事迹。教宗说，圣经中记载，斯德望被乱石砸死时，他为“自己的凶手祈祷”。这一举动表面看来是他消极地接受暴力，但其实所传达的是，这位圣人爱他的迫害者的完全自由的意志，就如耶稣那样，为“他们献出自己的性命”。

斯德望希望自己的凶手悔改得救赎，他是天主的“唯一伟大愿望”的拥护者，就是说“天主愿意所有的人都得救。这是天主的内心渴望，连一个也不失掉”。教宗说，斯德望是“那位天父、我们的天父的见证人，祂爱自己的每个孩子，而且只爱并一直爱他们”。天父“不排斥任何人”，天父“不知疲倦地寻找他们，在他们远离后、当他们悔改归向祂时，祂接纳他们”。“天父不知疲倦地宽恕。你们要记住这一点，天主始终宽恕，天主宽恕一切”。

圣斯德望的形象反映了我们时代的许多殉道者。在“我们这个时代”的殉道者中，教宗提到真福克拉弗里（Christian de Chergé），他是七位在阿尔及利亚提比里殉道的严规熙笃会隐修士之一，他的精神遗嘱是：在临终前，称下手杀害他的人为“最后一分钟的朋友”。

教宗提出几个问题来结束他的省思。他说：“我们每个人问问自己，我渴望所有人都认识天主、所有人都得救吗？我是否也会爱那些让我受苦的人？我有关心很多因信仰而遭迫害的弟兄姐妹并为他们祈祷吗？”

链接网址：www.vaticannews.cn

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2024 December 27, 12:29

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

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与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。