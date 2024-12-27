教宗三钟经：今天仍有很多人因福音而遭受迫害甚至死亡

教宗于26日圣斯德望庆日带领信众诵念三钟经时省思了这位教会首位殉道者的形象，圣人临终时为用石头砸他的人祈祷。

（梵蒂冈新闻网）12月26日是圣斯德望庆日。教宗方济各于当天中午时分在梵蒂冈宗座大楼带领信众诵念《三钟经》，他在念经前的讲话中著重提到教会首位殉道者的事迹。教宗说，圣经中记载，斯德望被乱石砸死时，他为“自己的凶手祈祷”。这一举动表面看来是他消极地接受暴力，但其实所传达的是，这位圣人爱他的迫害者的完全自由的意志，就如耶稣那样，为“他们献出自己的性命”。

斯德望希望自己的凶手悔改得救赎，他是天主的“唯一伟大愿望”的拥护者，就是说“天主愿意所有的人都得救。这是天主的内心渴望，连一个也不失掉”。教宗说，斯德望是“那位天父、我们的天父的见证人，祂爱自己的每个孩子，而且只爱并一直爱他们”。天父“不排斥任何人”，天父“不知疲倦地寻找他们，在他们远离后、当他们悔改归向祂时，祂接纳他们”。“天父不知疲倦地宽恕。你们要记住这一点，天主始终宽恕，天主宽恕一切”。

圣斯德望的形象反映了我们时代的许多殉道者。在“我们这个时代”的殉道者中，教宗提到真福克拉弗里（Christian de Chergé），他是七位在阿尔及利亚提比里殉道的严规熙笃会隐修士之一，他的精神遗嘱是：在临终前，称下手杀害他的人为“最后一分钟的朋友”。

教宗提出几个问题来结束他的省思。他说：“我们每个人问问自己，我渴望所有人都认识天主、所有人都得救吗？我是否也会爱那些让我受苦的人？我有关心很多因信仰而遭迫害的弟兄姐妹并为他们祈祷吗？”

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