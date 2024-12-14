教宗：妇女的工作有助于教会，创建文化与共存

12月13日是圣女路济亚的殉道纪念日，在这个机会上，教宗方济各致函西西里岛锡拉库萨总教区洛曼托总主教。教宗写道，愿圣女的榜样“教育我们懂得哭泣，怜悯与温柔”，她的德性“不仅为基督徒，为世俗社会也是表率”。

(梵蒂冈新闻网）教宗方济各在12月13日圣女路济亚瞻礼日，致函西西里岛锡拉库萨总教区洛曼托（Francesco Lomanto）总主教，指出纪念殉道圣女在当今教会中的现实意义。

教宗写道，路济亚的名字来自拉丁文，意思是“光”，她用双眼发出的明亮的光注视著那要杀害她的人。她将自己奉献于基督而拒绝了求婚者，因而遭报复被杀害。在圣女路济亚的殉道事迹中，存在一个价值观永不过时的世界，那就是做一个“清澈、透明、真诚的人”。圣女显示出“在一个走出去的教会中，是多么需要女性的工作与言语啊；在文化与共存中，多么需要酵母和光啊”。

教宗提到，圣女路济亚是眼睛和视力的主保圣人。“在圣人周围，就如今天锡拉库萨围绕在圣女路济亚周围的庞大人群，这就是我们生命的彰显并选择光明正义。这表明我们在与他人的互动中保持清晰、真诚和开放，摆脱暧昧的态度和与邪恶的合谋，不畏惧艰难险阻。”

最后，教宗鼓励所有庆祝圣女殉道纪念日的人们，不要忘记“在精神上”把“全世界遭受迫害和不公对待的兄弟姐妹”带入庆祝活动中。他们就是你们中间的移民、难民和穷人”。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html