教宗与圣座首长互贺佳节：勿说别人坏话

依循每年惯例，在圣诞节之前，教宗方济各与圣座各部会首长及合作者们互贺佳节。教宗发表一篇讲话，主题为“说别人的好话，而不是坏话”。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各12月21日依循惯例，与圣座各部会他的密切合作者们会晤，互祝佳节。在枢机团团长雷（Giovanni Battista Re）枢机致词后，教宗发表讲话。他首先谴责了加沙平民住宅遇袭，包括4名儿童死亡的事件，表示：“这是残暴，而非战争。我这么说，是因为心被触动。”

说别人的好话，而不是坏话

教宗在今年这个机会中向圣座首长们讲话的主题为“说别人的好话，而不是坏话”。教宗说：“这件事关系到我们所有人，主教、神父、奉献生活者、平信徒，也包括教宗。在这方面我们都一样，因为它触及我们的人性。”

教宗提到，圣座国务院一位“圣善司铎”的办公室内张贴了一张字条，上面写著：“我的工作是低微的、谦卑的、忍辱的。”教宗说，这个观点也许“有点过于负面”，但道出了一个真相，在某种方式上帮助了解圣座这个“大车间”工作的方式和运转。

这是一种谦卑的工作，在一个团体内往往不被人看到，其成员应杜绝“对别人有坏想法和说别人的坏话”。这应从不说同事和长上的坏话做起，成为“祝福的工匠”。

祝福的工匠

除了不说闲言乱语外，“有益之言”是圣座使命中固有的特质。“在这个大车间内有许多不同的职务”，但其中的“所有人都为同一个目标效劳”，即在世界上传播天主和教会的祝福。教宗说：“教会是天主降福人类的记号和工具，我们众人都蒙召成为祝福的工匠。”

言行一致

教宗以在圣座从事文书工作的人员为例，指出他们不能一面为有需要的人准备教宗的祈祷和祝福，一面又在说别人的坏话。这项工作不正是做祝福的工匠吗？教宗说：“最好想想，透过日常的工作，尤其是最不为人知的工作，我们每个人都能作出贡献，将天主的祝福带给世界。但在这工作中我们必须言行一致：我们不能写下祝福，然后又说弟兄或姊妹的坏话。这会破坏祝福。”

自我批评

教宗提到20多年前，他在布宜诺斯艾利斯召开的教区会议上提出“在自我批评中修练”的建议。教宗说，“自我批评是一个途径，却是不可或缺的”，“是一种基本态度，能以此为根基，对个人主义选择说‘不’，而对团体、教会精神说‘是’"。事实上，“有自我批评的美德并持续实践的人，就能摆脱猜疑和不信任，为天主的行动留下空间”。

教宗补充道，当我们看到一个人的缺点时，“只能和三个人说”：和天主说、和有缺点的本人说，以及和在团体内能关怀他的人说。“不可再多一个人”。

受到祝福，也应祝福别人

教宗强调，“圣言降生成人向我们显示，天主没有诅咒我们，而是降福我们”。正因为“受到祝福”，我们也能祝福别人。必须意识到这份祝福，否则“我们就有干枯的危险，就会像那些干涸的运河，不再有一滴水”。

“如果一个人得不到牧灵经验、相遇时刻、友谊关系，这些无偿的充电，办公室的工作就往往是枯燥和乏味的。因此，我们尤其需要每年参加退省，让自己浸在天主的恩宠中，完全浸入。”

教宗又补充道，“如果我们的心灵沉浸在这原始的祝福中，我们就能祝福每个人，包括那些令我们厌恶的人、虐待了我们的人。要祝福人”。

赠送礼物

教宗指明应以童贞玛利亚为榜样，因为她受到了祝福，又将祝福，即耶稣带给世界。之后，教宗感谢圣座的许多文件起草人及合作者的工作，其中不少人不厌其烦地反复修改教宗最近颁布的《祂爱了我们》通谕。教宗说：“他们为这做了多少工作啊！”

最后，教宗赠送在场每个人两本书，一本是关于恩宠的重要性和每个基督徒的自由；另一本关于人的渺小和天主的选择经常出人意料。

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