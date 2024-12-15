教宗在科西嘉：健康的政教分离是不可或缺的

教宗方济各在阿雅克肖出席有关地中海民众宗教情愫的大会，发表他在科西嘉的首篇讲话：在教会与民政及政治当局的持续沟通方面，科西嘉是欧洲的优秀榜样。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各12月15日在科西嘉首府阿雅克肖会议展览中心出席「地中海民间宗教情愫」大会的闭幕式，发表他此行的首篇讲话。此长篇讲话涉及了信仰和民间热心敬礼，尤其是「健康的政教分离」。

贝尔格里奥教宗指出，政教分离是法国宪法的三大原则之一。他引用本笃十六世教宗的《在中东的教会》宗座劝谕，称政教分离「保障政治的运作不利用宗教，保障宗教生活的自由没有政治的负担」。因此，政教分离是「不可或缺的」。

教宗说：「在这个主题上，你们走在道路上很久了，而且在欧洲是个优秀榜样。你们要继续前行。」

为期两天的会议

大约400名地中海沿岸的学者和主教们在场聆听了教宗的讲话。教宗进场时，他们投以热烈的掌声。本次为期两天的会议由阿雅克肖主教布斯蒂略（François-Xavier Bustillo）枢机筹办。

教宗抵达会场前，先是乘坐敞篷的座车，问候沿途的信众，然后在圣若翰洗礼池短暂停留片刻。它可追溯至公元六世纪，一直到2005年停车场工程才重新出土。

文明的摇篮、神话的场景、信仰的沃土

教宗在展览会议中心的讲话中，首先快速回顾了地中海的历史，以及在地中海沿岸发展出来的各种文明。他提到这片海洋是神话和传说的场景，是法律和政治系统的发祥地，这些系统的原则到现在依然适用。再者，地中海和近东也是「独特宗教经验的发源地」，「促使天主与世人之间的盟约得以满全」。超过两千年来，世代更迭、文化交替。

信徒与非信徒之间的开放

然而，我们需要「谨慎分析这背景，以免在意识形态的影响下做出仓促的判断，将基督信仰文化与俗世文化对立起来」。

相反地，我们今天应当承认，信徒与非信徒「互相抱持著开放态度」。一方面，信徒「平静祥和地向善度自身信仰的机会敞开，不将信仰强加于人」；另一方面，非信徒或远离信仰的人也「寻求真理、正义与团结」，他们往往心中「对意义存有疑问」，所以「寻求基本的价值，谋求公共的利益」。

为众人而携手努力

正因如此，信徒，以及民政和政治当局能「携手努力为每个人服务，首先便是弱小者，以促进人的整体成长」。在这层意义上，政教分离不是静止不动的，却处于「发展和动态」中。它能推动「民政当局与教会当局为了全面的集体福祉而持续合作，人人各司其职」。

「健康的政教分离意味著让宗教摆脱政治的负担，并以宗教的贡献充实政治；二者之间保持必要的距离、清晰的区别，以及必不可少的合作。」

民间敬礼之美

如此一来，才能领略「民间敬礼的美好与重要性」。贝尔格里奥教宗指出，保禄六世教宗在《在新世界中传福音》劝谕里将「宗教情愫」改为「民间热心敬礼」。民间热心敬礼在科西嘉扎了根，并表现在象征、习俗、仪式、传统、游行、善会的爱德工作、玫瑰经和各种形式的敬礼上。

教宗强调，民间热心敬礼「也吸引那些站在信仰门槛上的人，让他们参与其中」。他们在敬礼内「重新寻获自己根基和情感的经验，以及对自己生活和社会有益的理想与价值」。

与此同时，教宗也提醒道，无论如何都要对民间热心敬礼保持警觉心，因为其表现可能会「局限于表面或民俗层面，没有导向与基督的相遇」，或是「被宿命论或迷信的信念所污染」。更糟糕的是，「民间热心敬礼恐怕会被某些派别利用，以有争议性的方式意图加强各自的身份认同，助长本位主义、对立和排斥他人的态度」。

对所有人付出

为此，教宗敦促众人要「为所有人付出，在爱德的记号中促进人的成长、社会进步，以及对受造界的照料」。

教宗最后鼓励青年要「更积极地投入社会－文化及政治生活，怀抱更健康的理想，热心公益」。牧人、信徒和从政者则要「始终亲近人民，聆听他们的需求，感受他们的痛苦、诠释他们的希望，因为每一个当局都要在关怀中才能成长」。

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