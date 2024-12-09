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教宗三钟经：将所有希望寄托于天主

教宗8日圣母无染原罪瞻礼在三钟经祈祷活动中建议说，“今天是决定好好办告解的日子”。“上主宽恕一切。”

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各于12月8日圣母无染原罪瞻礼，在梵蒂冈宗座大楼主持三钟经祈祷活动时，建议信众花点时间阅读路加福音一开始所记载的预报基督的诞生的章节（路一26-38）。他说，“我向你们保证，这将对你们大有裨益”。伯多禄继承人提出了一些问题，再次为个人主义及其带来的后果担忧。

“在我们这个饱受战争蹂躏和受占有和统治的诱惑的时代，我该将我的希望寄托在哪里？是在力量、金钱、有权势的朋友那里，还是在天主的无限仁慈那里？我在媒体和网络上流传的那些虚假光鲜亮丽的典范中寻找我的幸福吗？我心中的宝藏在哪里，是在那位无偿地爱我、总是先爱我的天主那里？是在当我归向祂时愿意宽恕我的天主那里？”

在玛利亚说出那个字时，人类与天主结合在一起了。全人类的命运取决于一位纳匝肋妇女的态度。教宗说：“就如米开朗基罗在西斯汀圣堂绘画的创造亚当的场景中，天父的手触及亚当的手；因此，在童贞女玛利亚说‘是’的那个受祝福的时刻，我们的救赎开始了，于是人类与天主相遇了。”

最后教宗说，就如往常那样，他要在圣母无染原罪瞻礼当天下午前去西班牙广场向圣母致敬。圣母为天主圣言的服务也是对我们每个人在每日生活中的召叫。教宗随后给聚集在圣伯多禄广场上的信众一个建议，他说，“今天是决定好好办告解的一天。如果今天你们无法去，在这一周中，甚至下个主日都可去办告解，敞开心扉，上主宽恕一切。所以，在圣母玛利亚的手中我们将会更幸福……”。

链接网址：www.vaticannews.cn

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2024 December 09, 11:47

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

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与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。