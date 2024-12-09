教宗三钟经：将所有希望寄托于天主

教宗8日圣母无染原罪瞻礼在三钟经祈祷活动中建议说，“今天是决定好好办告解的日子”。“上主宽恕一切。”

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各于12月8日圣母无染原罪瞻礼，在梵蒂冈宗座大楼主持三钟经祈祷活动时，建议信众花点时间阅读路加福音一开始所记载的预报基督的诞生的章节（路一26-38）。他说，“我向你们保证，这将对你们大有裨益”。伯多禄继承人提出了一些问题，再次为个人主义及其带来的后果担忧。

“在我们这个饱受战争蹂躏和受占有和统治的诱惑的时代，我该将我的希望寄托在哪里？是在力量、金钱、有权势的朋友那里，还是在天主的无限仁慈那里？我在媒体和网络上流传的那些虚假光鲜亮丽的典范中寻找我的幸福吗？我心中的宝藏在哪里，是在那位无偿地爱我、总是先爱我的天主那里？是在当我归向祂时愿意宽恕我的天主那里？”

在玛利亚说出那个字时，人类与天主结合在一起了。全人类的命运取决于一位纳匝肋妇女的态度。教宗说：“就如米开朗基罗在西斯汀圣堂绘画的创造亚当的场景中，天父的手触及亚当的手；因此，在童贞女玛利亚说‘是’的那个受祝福的时刻，我们的救赎开始了，于是人类与天主相遇了。”

最后教宗说，就如往常那样，他要在圣母无染原罪瞻礼当天下午前去西班牙广场向圣母致敬。圣母为天主圣言的服务也是对我们每个人在每日生活中的召叫。教宗随后给聚集在圣伯多禄广场上的信众一个建议，他说，“今天是决定好好办告解的一天。如果今天你们无法去，在这一周中，甚至下个主日都可去办告解，敞开心扉，上主宽恕一切。所以，在圣母玛利亚的手中我们将会更幸福……”。

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