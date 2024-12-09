教宗于圣母无玷瞻礼在圣母像前致敬，呼吁重视心灵的工地

教宗方济各依循传统在圣母无染原罪始胎瞻礼前往罗马市中心，在西班牙广场的圣母像前致敬。展望圣年，教宗谈及工地造成的不便，但它们展现出让罗马变得更好客的愿望。

（梵蒂冈新闻网）禧年是「希望的讯息」，是「灵性生命重生、宽恕和社会重获自由的时期」。罗马各处的工地给居民和游客造成「不便」，同时也是「罗马生命力的记号」，表现出罗马正在「更新」，「努力适应各项需求、变得更加好客」。在希望的禧年即将来临之际，教宗方济各于12月8日圣母无染原罪始胎瞻礼前往罗马市中心西班牙广场，在圣母像前致敬，他的祈祷交织著灵性与现实的层面。

问候市长、代理主教和在场众人

教宗方济各当天下午带著白色鲜花来到西班牙广场的圣母像前，罗马市长瓜尔蒂耶里（Roberto Gualtieri）和教宗罗马教区代理主教雷纳（Baldo Reina）枢机早已在场恭候教宗。现场飘著绵绵细雨，信友和路人有些撑伞，有些穿著防雨外衣，齐声咏唱圣歌。

教宗除了问候市长、他的罗马教区代理主教，以及西班牙驻圣座大使等神长和政府要员以外，也与志工、警察、病患及老人亲切交谈。

先在圣母大殿致敬

一如往年，教宗方济各抵达西班牙广场前，先前往罗马市中心的圣母大殿，在罗马人民救援之母像前致敬。他在那里停留片刻，独自静默祈祷。

献上鲜花

教宗的座车于下午3点45分左右抵达西班牙广场。几名反对西班牙斗牛活动的抗议人士试图冲上前拦教宗的车队，立即被梵蒂冈警卫带离现场。

教宗下车后，既没有披上风衣，也没有撑起雨伞。在《圣母德叙祷文》的咏唱声中，他仰望在高处守护罗马城的圣母像。《德叙祷文》一念完，教宗便说：「无染原罪的贞女，圣母，无染原罪的圣母，今天是妳的节日，我们围绕在妳身边。」

「我们向妳献上鲜花，愿表达我们的孝爱与感激之情；但妳尤其看见并喜爱那些藏在祈祷、叹息、泪水，特别是贫困弱小者泪水里的小花。求妳垂视他们，圣母，求妳看顾他们。」

禧年与工地

教宗将即将来临的禧年托付于圣母：「为遭受危机和战争之苦的世人来说，这将是希望的讯息。」「因此，这座城市到处都是工地：妳知道，这造成不少的不便，却是罗马生命力的记号。罗马正在更新，努力适应各项需求，变得更加好客、功能更加齐全。」

「而妳慈母的目光看得更远。我似乎听见妳睿智地对我们说话的声音：『我的孩子们，这些工程很好，但你们要当心：不要忘记心灵的工地！』妳说：『真正的禧年就在你们内心，就在家庭与社会关系里。正是需要在内心努力为上主的降临铺路。』」

重生与宽恕的时期

接著，教宗放下祈祷词，说：「这是一个办好告解、为一切罪过祈求宽恕的良机。天主宽恕一切，天主总是宽恕一切、始终宽恕。」

圣母的这项叮嘱「为我们助益良多，我们非常需要它，因为若不如此，我们可能会陷入筹备工作、待办事项里无法自拔，使得圣年的恩宠，这灵性生命重生时期、宽恕与社会重获自由时期的恩宠难以喘息，这禧年的圣宠就无法美好地发生」。

请为市长祈祷

教宗在祈祷中也惦记著站在他身后的罗马市长。教宗说：「市长为所有事情做准备，愿这一切在圣年这段庆祝期间顺利进行。让我们为辛苦工作的市长祈祷。」

嫉妒的恶习

随后，教宗提到福音记载的耶稣首次在纳匝肋会堂宣讲的事迹。当时，圣母站在「惊讶的人群当中」，对她的亲子耶稣「引以为荣」，却也预先看见「封闭与嫉妒的悲剧」和随之而来的「暴力」。

嫉妒摧毁内心。为此，教宗向圣母祈祷说：「圣母，求妳帮助我们摆脱嫉妒，让我们把每个人视为弟兄姊妹，彼此相爱。」

「谢谢妳，圣洁的母亲！谢谢妳在这缺乏希望的时候，再次赐给我们耶稣，祂是我们的希望！」

参观夏加尔画展

西班牙广场的活动结束后，教宗在众人的欢呼声中乘车离开。返回梵蒂冈的途中，他先参观了圣座福音传播部在罗马市中心举办的禧年特展，题名为「夏加尔在罗马：白色的耶稣受难场景」（Chagall a Roma: La crocifissione bianca）。

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