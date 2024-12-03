教宗致函尼加拉瓜信众：在最困难的时刻，也从不怀疑天主

在尼加拉瓜信众为圣母无染原罪始胎节举行九日敬礼之际，教宗方济各向该国信众寄发牧函：愿这个为2025禧年开幕做准备的庆典，能为你们提供在困境、动荡和辛劳中所需的勇气。

（梵蒂冈新闻网）「你们不要忘记上主慈爱的眷顾，祂陪伴著我们，是我们唯一可靠的向导。恰恰是在最困难的时刻，当人们无法理解天主要我们做什么的时候，我们必须对祂的眷顾与慈爱毫不怀疑。」教宗方济各在一封写给尼加拉瓜全体信众的信函中表达这份关怀，大大鼓励他们。这个中美洲国家陷入严峻危机已有数年之久，天主教会也深受重创，多名主教和司铎遭到逮捕或被驱逐出境。

尼加拉瓜天主教徒这几天正在为圣母无染原罪始胎节举行九日敬礼。教宗在信函中表示渴望亲近他们，「以重申他对尼加拉瓜人民的关爱」。

信赖天主、忠于教会

教宗强调，对天主的信赖和对教会的忠信正是「两座大灯塔」，照亮尼加拉瓜信徒的生活。教宗向他们保证「信德与望德会行奇迹」，无玷圣母便是一个例子，她是「这份信赖的光辉见证」。

「你们在一切需求上总是感受到她的母爱庇佑，并怀著极其美好、灵修深厚的宗教情愫表达你们的感激之情。」教宗指出一个甜美的表达方式，即：「谁带来大喜乐？是玛利亚的无玷始胎。」这展现出作为她钟爱儿女的欢喜之情。

在困境和辛劳中的鼓励

教宗祝福尼加拉瓜全体信众说，愿这个为2025禧年开幕做准备的圣母无染原罪始胎节庆典，「能为你们提供在困境、动荡和辛劳中所需的勇气」。

「你们不要忘记投奔耶稣的怀抱。」同时，教宗也承诺一定为他们祈祷。「我不停恳求童贞圣母玛利亚安慰你们、陪伴你们、坚定你们的信仰。我想要大声地说，天主之母不断为你们转求，我们不停地呼求耶稣一直牵著你们的手。」

颂念《玫瑰经》

为此，教宗勉励他们诵念《玫瑰经》，借以「每天默观耶稣和玛利亚的生命奥迹」：我们经常把自己的生活纳入《玫瑰经》的奥迹中，涵盖在欢喜五端、痛苦五端、光明五端和荣福五端里。「诵念《玫瑰经》时，这些奥迹深入我们内心深处，那里守护著天主子女的自由，谁也不能把它夺走。我们从《玫瑰经》领受这么多的圣宠，这是有力的祈祷。」

禧年的祷词

教宗最后以他为禧年撰写的祷词结束这封信函，恳求上主「赐给我们平安和我们所需的一切恩宠」。

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