教宗致函索利恰诺监狱服刑人：我拥抱你们每一个人

意大利佛罗伦萨总主教甘贝利12月19日在监狱主持弥撒，与他共祭的神长是阿尔巴尼亚枢机西莫尼、一位过去共产政权下的受害者。教宗方济各请他带给所有服刑人一封信函：「我保证我在人性与精神上的关怀。我邀请大家始终信赖天主、仁慈的好天父。」

（梵蒂冈新闻网）「我渴望拥抱所有服刑人，并向他们保证我在人性与精神上的关怀。我邀请大家始终信赖天主、仁慈的好天父。」教宗方济各以这番话问候了意大利佛罗伦萨索利恰诺监狱的全体服刑人。这封信函于12月19日下午在该城市总主教甘贝利（Gherardo Gambelli）主礼的弥撒中宣读。共祭神长是阿尔巴尼亚西莫尼（Ernest Simoni）枢机，他曾在共产政权下遭受迫害，当天应甘贝利总主教之邀在圣诞节之际前来探监。教宗获悉西莫尼枢机的临在后，交给他一封信函，请他带给服刑人。

教宗的信函写道：「我们大家要迎接耶稣的诞生，祂使我们的心灵充满信赖和盼望。我祝贺各位有个圣善的圣诞节及祥和的新年，并向你、向服刑的弟兄们、向他们的家人和监狱工作人员，由衷颁赐我父亲般的降福。我拥抱每一个人，并且拜托各位，请为我祈祷。」

总主教的讲道

佛罗伦萨总主教的讲道从当天的福音出发，向服刑人传报希望，即2025禧年的核心消息。他提及西莫尼枢机的人生经历：他于1963年圣诞节晚上遭逮捕，被关进斯库台监狱，在那里饱受磨难。

「西莫尼枢机忍受了28年的监禁和劳改，在阿尔巴尼亚遭受共产政权的迫害。他今天来到你们中间，这让人想到共同经历过的苦难，展现出人的尊严必须在正义中始终得到尊重，尤其是见证出信仰的力量在悲惨时刻也给予支持，能够击溃邪魔。」

「我们过几天要庆祝的耶稣圣诞，正是在艰辛、压迫和贫困的情况下发生，但道成肉身的天主将光明带入我们所有人的历史中。」甘贝利在获任命为佛罗伦萨总主教前，担任索利恰诺监狱的专职司铎。他说：「我们的希望在于确信只要我们愿意改过自新、接纳上主，祂就绝不会将我们遗弃在我们的惨况和错误中。我们要信赖祂，如此一来监狱就会变成一个找到内心平安的地方。」

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