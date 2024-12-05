教宗接见匈牙利总理欧尔班

匈牙利总理欧尔班访问梵蒂冈，谈论了在乌克兰的战争、匈牙利担任欧盟理事会主席国一事，以及对青年的支持。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各12月4日上午主持周三公开接见活动前，在保禄六世大厅的会客室接见了匈牙利总理欧尔班（Viktor Orbán）。这次会晤历时35分钟，双方最后依照惯例交换礼物，其中包括一张18世纪的圣地地图。

在圣座国务院的会谈

欧尔班总理在夫人和匈牙利驻圣座大使的陪同下，首先晋见了教宗方济各。随后，总理与圣座国务卿帕罗林枢机举行了会晤，圣座国务院与各国关系副秘书长瓦霍夫斯基（Mirosław Wachowski）蒙席也在场。

圣座新闻室指出，会谈中强调了匈牙利与梵蒂冈「稳固且富有成果的双边关系」，并特别认可天主教会对匈牙利社会发展及福祉的贡献。

会谈的一大焦点是在乌克兰的战争，关注人道主义方面的后果，以及促进和平的努力。双方共同关心的其他议题包括：匈牙利担任欧盟理事会主席国、家庭的中心角色，以及对更年轻世代的保护。

交换礼物

依照惯例交换礼物时，教宗方济各向欧尔班介绍了名为《温柔与爱》的陶土艺术品，以及他的几份宗座文件、2024年世界和平日文告，以及2020年3月27日特别祈祷活动的相片集。

欧尔班送给教宗的礼物则是1896年出版的、道明会士迪东（Henri Didon）的著作《耶稣基督的生命》，以及18世纪的圣地地图。

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