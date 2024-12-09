教宗：玛利亚救助世界，没有女性就没有救恩

教宗方济各12月8日主日在圣伯多禄大殿，与前一天擢升的21位新枢机一起举行弥撒圣祭。教宗指出，圣母是我们现世生活的典范，她的爱能够在社会和国家关系之间滋养友爱的关系。

(梵蒂冈新闻网)今年的12月8日圣母始胎无原罪节恰逢将临期第二主日，当天上午9点半，教宗方济各在圣伯多禄大殿主持弥撒，前一天新擢升的21位枢机与教宗共祭。教宗讲道的重点是圣母玛利亚的“美德”，圣母是我们现世生活的典范，她的生活能在家庭环境、社会和国家关系之间滋养真实的爱。

玛利亚的美德把世界从自私中解救出来

教宗首先讲到，玛利亚的美德是“解救世界”的一种美德，这美德一定能赢得并改变我们。藉著这美德，家庭能成为真正分享的场所，父母亲自守护自己的子女，子女则注视著父母。如果这生活的型态能够内在化，那么开放、团结互助、同理心及和谐的态度就会产生，并会影响到生活的所有领域。

如果世上一半人都死了，金钱还有何用？

接著，教宗针对当前社会的情形提出几个问题，说道：“如果人心冷酷、空虚和封闭，银行里的钱、舒适的公寓和虚拟世界中虚假的‘交往’有什么用呢？如果世上一半人死于饥饿和战争，而他人则袖手旁观，那么发达国家的经济高增长率还有什么用的呢？如果每个相遇都简化为瞬间的感动，简化为一张在几天或几个月内就再没有人会记得的图片，那么穿越星球的宇宙之旅还有什么意义呢？

没有女人就没有救恩，教会是女性的

随后，教宗表示，玛利亚的一生是不断自我奉献的一生，她被称为“上主的婢女”。教宗解释道，“婢女”没有“奴役”和“受贬抑”之意，而是一个“值得信赖”、“受尊敬”的人，上主将最宝贵的财富和最重要的使命托付给她。教宗说：这是大公会议的定断：天主拣选了玛利亚，拣选了一个女人作为祂救赎工程的伴侣。没有女人就没有救恩，因为教会也是女性的。（参阅《教会宪章》第61号）”

最后，教宗总结道：“始胎无染原罪不是一个神话、一个抽象的教义或一个不可实现的理想：它是一个美妙而具体计划的建议，是圆满实现我们人性的典范，透过这典范，靠著天主的恩宠，我们每个人都能作出贡献，使我们的世界变得更美好。”

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